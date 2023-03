Robles asegura que España no enviará aviones de combate a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que España no va enviar aviones de combate a Ucrania, entre otras cosas porque ese país quiere un modelo, el F16, que nuestro país no tiene.

Robles ha negado rotundamente que haya intención de mandar aviones, como al parecer van a hacer otros países aliados, y con ello ha respondido a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, que por boca de su diputado Ismael Cortés han mostrado su preocupación por la posibilidad de que España sí lo hiciera.

La titular de Defensa ha comparecido ante el Pleno para explicar el próximo envío de seis carros de combate Leopard a Ucrania después de Semana Santa, a los que se unirán otros cuatro más tarde.

Aunque la mayoría del hemiciclo ha coincidido en afear al Gobierno que no haya trasladado al Congreso esta decisión para su debate y votación, sí ha mostrado una vez más su división en torno al envío de material bélico por parte de España.

Así, los partidos de derecha se han congratulado de la decisión e, incluso, algunos la han considerado insuficiente, mientras que desde las filas de la izquierda y de algunos grupos nacionalistas se ha criticado este nuevo paso y se ha vuelto a apostar por el diálogo como la única solución a la guerra.

Unidas Podemos: "¿enviará España aviones Caza?

Unidas Podemos, socio del Gobierno, ha reiterado su posición ya conocida ante una decisión de enorme importancia que, según su diputado Ismael Cortés, está superada por nuevos debates después de que algunos países, como Polonia o Eslovaquia, hayan decidido enviar aviones Caza.

"¿Contempla España la posibilidad de enviarlos también?", le ha preguntado Cortés a la titular de Defensa antes de recordar que desde el inicio de la guerra "las líneas rojas no han parado de moverse" respecto al tipo de material militar para ayudar a Ucrania.

Y ha vuelto a preguntarle: "¿Tenemos que mandar aviones de combate? ¿Cuál es la línea roja o se ha decidido que no hay líneas rojas?".

La misma preocupación de Cortés la ha compartido la diputada de ERC Marta Rosique, quien ha indicado que las sanciones a Rusia están siendo contraproducentes y, por eso, "la única solución está siendo el envío de más armas".

También del lado de quienes cuestionan el envío, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha expresado la necesidad de que en tanto dure el conflicto, la ministra comparezca cada vez que se tomen decisiones de esta envergadura, y ha considerado que, de todos modos, mandar armas "no es la mejor solución".

Nestor Rego del BNG se ha preguntado "qué será lo siguiente", si la entrega de aviones caza o la donación de munición con uranio enriquecido.

Por el PdCat, la diputada Miriam Nogueras ha aprovechado su intervención en denunciar los "abusos" del estado español contra Cataluña con el espionaje a políticos a través de Pegasus y la censurado que España haya ido "de la mano" de Rusia en asuntos como la importación de gas o permitiendo que sus petroleros hagan trasvases de crudo en aguas de Ceuta.

PP ve rácano el envío y Ciudadanos pide más

El PP se ha sumado a las críticas de la mayoría de grupos de que el Gobierno no haya trasladado al Congreso este envío para su debate y votación, si bien ha considerado "cainita", "rácana" e "improvisada" su política de apoyo a Ucrania que no está siendo "toda la que se merece".

"No habrá paz hasta que Ucrania gane, a ver si se convencen de que la guerra acabará con vencedores y vencidos", ha asegurado el diputado del PP Hispán Iglesias antes de criticar la "anomalía" que supone que en el propio Gobierno haya un partido, Unidas Podemos, que esté en contra de estos envíos de armamento.

Contra Unidas Podemos también ha arremetido el diputado de Vox Alberto Asarta al que ha calificado "como el peor socio en el peor momento", mientras ha criticado la ausencia de transparencia de Robles sobre el coste de la puesta a punto de estos diez Leopard en desuso desde hace 15 años.

"Ayuda sí, pero transparencia ya. España cumple y debe cumplir", ha zanjado Asarta.

Aitor Esteban, de PNV, ha opinado que mandar tanques no significa una "escalada" en la guerra y se ha preguntado si no sería más fácil mandar carros de combate operativos y no los antiguos, porque no cree que "en este momento vaya Marruecos a invadirnos, ni Francia ni Portugal", ha ironizado.

Por Ciudadanos, Miguel Gutiérrez se ha alegrado del envío de los carros de combate e, incluso, y "si es necesario", ha instado a España a "preparar más" y a adelantarse a las necesidades de Ucrania porque la guerra será larga.