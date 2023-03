Eslovaquia enviará trece cazas MiG-29 a Ucrania

Las autoridades de Eslovaquia enviarán trece cazas MiG-29 y parte del sistema de defensa antiaérea 'Kub' a Ucrania, según ha anunciado este viernes el primer ministro eslovaco, Eduard Heger, tras una reunión de su gabinete.

El envío, que ha sido aprobado por unanimidad, ya fue solicitado en febrero por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y Heger prometió hacer todo lo posible al respecto, según ha publicado el propio primer ministro en su cuenta de Twitter, en la que también ha celebrado el acuerdo para "apoyar a los valientes ucranianos" que "necesitan herramientas para defender su patria".

"¡Nuestros acuerdos en Bruselas están funcionando! He dado las gracias al primer ministro Eduard Heger durante una conversación telefónica por un poderoso paquete de armas aéreas y antiaéreas, en particular aviones MiG-29. Aprecio su papel personal en el apoyo a Ucrania. Espero continuar con nuestro diálogo en Kiev", ha publicado Zelenski en un mensaje de Twitter.

Por su parte, la embajada rusa en Bratislava ha denunciado que la transferencia de estas aeronaves, de producción soviética, "es ilegal desde el punto de vista legislativo" pues los tratados entre Rusia y Eslovaquia "excluyen claramente la transferencia de armas y equipo militar a terceros Estados sin el permiso del país fabricante".

Precisamente una cláusula como esta fue el principal impedimento que se encontró Polonia cuando trató de suministrar tanques alemanes modelo Leopard a Ucrania. Finalmente, Berlín cambio de parecer y facilitó el envío de estos carros de combate por parte de los aliados.

Por otro lado, la legación rusa ha incidido en que el refuerzo de las capacidades armamentísticas ucranianas "solo retrasa las acciones militares, multiplica el número de víctimas, incluso entre la población civil, y no contribuye en absoluto a resolver la crisis en Ucrania", recoge la agencia de noticias TASS.

Polonia también anunció el jueves el envío de cuatro cazas de combate de este tipo en los próximos días, aunque no especificó el número total. Estados Unidos, por su parte, no ha cambiado su postura respecto al envío de los cazas F-16 y por ahora no contempla este paso.

Los 'Kub' son un unos vehículos oruga de fabricación soviética cuya función es la defensa aérea y servirían, entre otras cuestiones, para responder a los bombardeos lanzados de forma periódica sobre Ucrania por las fuerzas rusas.