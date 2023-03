Estupor en Francia por los cortes de mangas de un ministro en la Asamblea Nacional

El ministro francés de Justicia, Éric Dupond-Moretti, provocó el martes una polémica tras realizar un triple corte de mangas en la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento. Dupond-Moretti, uno de los pesos pesados del Gobierno de Élisabeth Borne, realizó esos gestos obscenos en dirección de Olivier Marleix, presidente del grupo de Los Republicanos (derecha moderada), durante un debate.

A Dupond-Moretti, titular de la cartera desde julio de 2020, no le gustó que Marleix recordara que está imputado por presunto "conflicto de intereses" tras ser acusado de beneficiarse de su puesto para ajustar cuentas con magistrados con los que mantuvo controversias cuando era un célebre abogado. El incidente obligó a suspender la sesión parlamentaria por unos minutos.

Ante el revuelo causado, el ministro explicó que el gesto no iba dirigido al diputado conservador, sino que había hecho un corte de mangas "a la violación de la presunción de inocencia". "Si mi gesto ha sido mal interpretado, pido disculpas a toda la representación nacional", dijo. La revista Paris Match publicó este jueves en exclusiva el vídeo de Dupond-Moretti haciendo ese controvertido gesto en el hemiciclo. El ministro hizo tres cortes de mangas, según confirmó la grabación. Las imágenes no fueron difundidas el martes en directo en televisión, ya que la cámara enfocaba en esos momentos desde otro ángulo y no se veía al político.

"Si mi gesto ha sido mal interpretado, pido disculpas"

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, ha enviado una carta a Borne pidiéndole que exija "ejemplaridad" a los miembros del Gobierno y que les diga que eviten que "tales incidentes se reproduzcan", reveló la cadena BFMTV. "Este comportamiento no es aceptable", añadió Braun-Pivet, diputada del partido gubernamental y exministra, en su misiva.

El diputado Marleix cree que el corte de mangas de Dupond-Moretti pone en evidencia que se ha producido "un hundimiento del nivel de debate público" en Francia. "Hay que decir stop" a este tipo de actuaciones, añadió el líder de los diputados conservadores.

"¿Puede Éric Dupond-Moretti seguir siendo ministro?, ¿qué imagen se da? y ¿qué señal se lanza?", se preguntó, por su parte, la parlamentaria ultraderechista Marine Le Pen, en una entrevista concedida a la emisora de radio France Inter tras el incidente.

Según la prensa francesa, Borne telefoneó el martes personalmente al ministro para decirle que "este comportamiento no tiene cabida en el hemiciclo".