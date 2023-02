Polémica en Italia por la falta de socorro a la nave de inmigrantes antes de que naufragara

Mientras continúan las labores de búsqueda en el mar, lo que ha permitido recuperar otros tres cadáveres durante la noche, por lo que son ya 62 los fallecidos, se enciende la polémica en Italia por la falta de respuesta de los equipos de rescate ante una de las mayores tragedias migratorias de los últimos años en el Mediterráneo. Según confirmó Matteo Piantedosi, ministro del Interior en el Gobierno de Giorgia Meloni, las primeras informaciones de la embarcación que naufragó en la madrugada del domingo a unos 150 metros de las costas de Calabria, en el sur del país, llegaron a las 20.30del día anterior por parte de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Pese al aviso, no se envió ninguna nave para socorrerla debido al mal estado de la mar por el temporal que azotaba la zona, una justificación que no convence a las organizaciones de defensa de los derechos humanos ni tampoco a algunos expertos en rescates.

"La causa de la tragedia está en la precariedad con la que se organizó el viaje", se defendió Piantedosi desde la ciudad calabresa de Crotone, donde se reunió con los representantes de las fuerzas del orden para coordinar las tareas de rescate. Según se justificó el ministro, existía una "imposibilidad material" para acercarse a la embarcación y prestarle asistencia debido a los vientos de fuerza 7. "Hay que tener en cuenta la exigencia de que la ayuda no debe suponer un peligro para los socorristas", explicó.

Podría haver entre 30 y 40 desaparecidos

El viejo pesquero de madera, de unos 20 metros de eslora, había zarpado cuatro días antes desde el puerto turco de Esmirna y llevaba a bordo a unos 200 inmigrantes, aunque todavía no se ha podido confirmar la cifra exacta. Hay 81 supervivientes y se teme que pueda haber entre 30 y 40 desaparecidos.

"Tenemos naves capaces de afrontar situaciones así. Yo he estado en ellas y hemos realizado salvamentos. Hace unos años con un mar con fuerza 7-8 salvamos a 147 personas", comentó en el canal de televisión La7 Orlando Amodeo, con 30 años de experiencia en realizar operaciones de socorro marítimo en la zona. Sus palabras provocaron la inmediata reacción del Ministerio del Interior, con amenaza incluida de denuncia. "Insinuar que nuestras unidades voluntariamente no hayan querido socorrer a la embarcación no es sólo una vulgar propaganda política, sino también un insulto al esfuerzo de cientos de uniformados que luchan cada día para salvar a los supervivientes y buscar a los desaparecidos", comentó Wanda Ferro, subsecretaria de esta cartera. Ferro rechazó además las acusaciones de Amodeo considerando que se debían a su militancia en un partido de izquierda.

"Insinuar que nuestras unidades voluntariamente no hayan querido socorrer a la embarcación no es sólo una vulgar propaganda política"

"Que vuestro grito y vuestra muerten sean una advertencia a quienes tienen sordo el corazón", reza un cartel escrito en italiano Agencias

"Lo sucedido no es un drama, sino la consecuencia de decisiones precisas"

Multas e inmovilización de las naves

También diversas ONG criticaron al Gobierno de Roma por poner cada vez más trabas a las labores de búsqueda y socorro de inmigrantes que realizan las naves humanitarias en el Mediterráneo Central, a las que ha sometido a un protocolo que contempla multas de hasta 50.000 euros y dos meses de inmovilización del barco. "Lo sucedido no es un drama, sino la consecuencia de decisiones precisas", lamentó Verónica Alfonsi, responsable en Italia de la ONG española Open Arms, subrayando que si hubiera medios suficientes, "nadie moriría en el mar".

Médicos Sin Fronteras destacó por su parte que es un "crimen" que no exista una misión de búsqueda y socorro en el Mediterráneo a nivel europeo, mientras que Save the Children criticó que se responda al desafío migratorio con "muros y restricciones" a las ONG. Más dura aún se mostró la organización humanitaria Mediterranea Saving Humans, que consideró que lo sucedido frente a las costas calabresas es una "tragedia anunciada", de la que culpó a la "hipocresía" del Gobierno de Meloni: "El ministro Piantedosi habla de impedir que zarpen las embarcaciones, pero las únicas que se están bloqueando son las naves civiles de socorro".