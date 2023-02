Un alumno mata a su profesora en plena clase: "Levantó la mano y le clavó en el pecho un cuchillo de carnicero"

Agnès Lassalle impartía clase de español a sus alumnos de Secundaria del liceo Santo Tomás de Aquino, un centro privado de San Juan de Luz que cuenta con un elevado porcentaje de alumnos de Irún y Hondarribia. "Todo iba normal", dice Inés, una joven de padres españoles que vive en Guéthary. La profesora, de 50 años, hablaba en medio del aula, donde las mesas habían sido dispuestas en 'u'. Sin mediar palabra, T. M., un joven de 16 años, se levantó con un objeto en la mano. "Lo había sacado de su mochila, era algo que llevaba envuelto en un pañuelo", señaló más tarde uno de sus compañeros. El joven se acercó a la puerta del pasillo, echó el pestillo y se dirigió hacia la maestra. "Fue tranquilamente hacia ella", afirma Inés.

"He levantado la cabeza del libro y he visto a mi compañero con un cuchillo en la mano. Al principio no me creía lo que estaba pasando"

Eran las diez menos cuarto de la mañana. Faltaban apenas quince minutos para que concluyera la clase. T.M. se detuvo a la espalda de Lassalle, que estaba escribiendo algo en la pizarra, y le dio un pequeño toque en el hombro. La profesora se giró y vio lo que llevaba en la mano. Entonces gritó. "He levantado la cabeza del libro y he visto a mi compañero con un cuchillo en la mano. Al principio no me creía lo que estaba pasando", explica Inés. El joven alzó el brazo y asestó a su profesora una puñalada en el pecho. "Era un cuchillo grande, de carnicero". La mujer dio un paso hacia atrás y cayó al suelo. Murió una hora más tarde pese a los intentos de reanimarla.

Los alumnos entraron en pánico

Al ver lo que ocurría, los alumnos entraron en pánico. El aula tiene tres puertas, la que da al pasillo y otras dos que conducen a las clases adyacentes. Fue por estas últimas por donde los estudiantes huyeron. Acababan de ver cómo apuñalaban a su profesora y desconocían las intenciones de su compañero. "Dejé todo sobre la mesa y salí corriendo del instituto", dice Inés. Corrió y corrió hasta llegar a un comercio donde pudo llamar a su madre. "Todos empezamos a gritar", afirma Paul. Él estaba sentado frente a T.M. cuando se levantó para matar a la profesora. Tras ver lo ocurrido también corrió, pero pudo llevar su móvil consigo. Una vez en la calle avisó a la Policía. T.M. no parecía tener intenciones de apuñalar a más gente. "Se quedó quieto, como atontado, con el cuchillo en la mano y en alto", pero enseguida reaccionó. Descorrió el pestillo de la puerta y salió al pasillo para intentar escapar, pero para entonces los profesores de las clases de al lado ya habían salido al exterior. Fue el de Matemáticas quien lo interceptó. Se situó ante él y comenzó a hablarle hasta que dejó el cuchillo en el suelo. Enseguida llegaron otros dos enseñantes, que mantuvieron al agresor retenido hasta la llegada de la Policía.

"Se quedó quieto, como atontado, con el cuchillo en la mano y en alto"

No transcurrió mucho tiempo desde que Paul llamó para pedir ayuda hasta que aparecieron una ambulancia, los Bomberos y la Policía, que se hizo cargo del agresor. El joven fue trasladado a la comisaría de San Juan de Luz y de allí a las instalaciones de la Policía judicial de Baiona. La Fiscalía de esta localidad se centra por ahora en un presunto delito de asesinato, asumiendo que el menor actuó de manera premeditada. Desde el primer momento se desestimó la hipótesis terrorista.

Buenas notas y muy solitario

"Después de apuñalar a madame Lassalle ha dicho que no se sentía él mismo al hacerlo", asegura un compañero del agresor. Sus conocidos le definen como un estudiante tranquilo y muy solitario que había empezado a estudiar en el centro el pasado mes de septiembre. Nunca había tenido problemas con Lassalle y sacaba muy buenas notas. Al parecer, "tomaba medicación, ya que padecía problemas mentales". Según estos compañeros, a veces tenía algunos enfados repentinos. Parece ser que el día anterior a la tragedia dio una bofetada a un alumno de Secundaria. Según fuentes citadas por la televisión pública francesa, el agresor ha declarado que estaba poseído antes del ataque. En algunas ocasiones había llegado a decir a sus compañeros de clase que "a veces oía voces que le pedían que hiciera cosas".

Durante varias horas, los alumnos permanecieron confinados en el interior del instituto y muchos supieron lo que había ocurrido por los mensajes que empezaron a recibir en sus móviles. El presidente francés, Emmanuel Macron, se sumó en las redes sociales al "dolor" de la familia y allegados de la docente. Hasta el instituto, en el que estudian unos 1.100 alumnos, se desplazó el ministro de Educación, Pap Ndiaye, quien anunció que todos los centros educativos de Francia guardarán un minuto de silencio.