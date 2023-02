Muere en combate 'el Español', el peluquero gay que regresó a Ucrania para combatir a los rusos

La batalla de Vuhledar está siendo una sangría sin fin de soldados, tanto rusos como ucranianos. En este combate, que dura semanas y que se considera un preludio de la nueva ofensiva de Putin, están apareciendo todo tipo de héroes. Uno de ellos, según la prensa ucraniana, es Vitaly Pokhila, alias 'el Español'.

Pokhila falleció hace pocos días en los enfrentamientos que tienen lugar alrededor de esta ciudad situada en el Donetsk. Su caso ha sido destacado en los medios ucranianos puesto que Pokhila fue hace ocho años un referente de la represión que existía en Ucrania hacia el colectivo gay. Él y su entonces novio, Denis Shitikov, fueron apaleados por seis desconocidos en la ciudad de Dnipro, simplemente por su condición homosexual. Su caso fue denunciado por los colectivos LGTBI y se convirtió en un ejemplo de la persecución que sufre este colectivo en los países del Este.

Homofobia

Según denunció entonces la pareja, no solo fueron apaleados sino que en el hospital al que acudieron se negaron a curar sus heridas. Denis Shitikov, la pareja de Pokhila, anunció en ese momento que abandonaba Ucrania y que decidía no continuar adelante con la denuncia contra sus agresores, al entender que no serviría para nada y ni siquiera se investigaría.

La pareja se trasladó entonces a España y se instaló en la costa de Levante, donde montaron una peluquería. Aquí aprovecharon que el matrimonio gay es legal desde 2005 para casarse: posaron con su libro de familia para hacerlo público y se convirtieron en un símbolo de las personas LGTBI que tenían que abandonar Ucrania para llevar una vida normal.

"Vida confortable"

Según ha publicado el periódico de Ucrania 'Lviv Journal', cuando se produjo la invasión Vitaly Pokhila decidió abandonar España y regresar a su país para luchar contra el invasor. En el Ejército comenzó a utilizar el alias 'el Español' y se unió a las tropas que combaten en el frente. Según los periodistas ucranianos, "decidió abandonar una confortable vida en España para combatir contra los rusos". La muerte le encontró en los combates de Vuhledar, donde se lucha en trincheras heladas, a temperaturas bajo cero, y bajo lluvias de obuses y ofensivas de tanques.

La batalla de Vuhledar está siendo una de las mayores sangrías de las últimas semanas de la guerra. Las tropas invasoras se encontraron con una resistencia inesperada en esta población, donde columnas rusas de tanques fueron destrozadas en emboscadas tendidas por los defensores ucranianos. Según algunos analistas, en esa zona del frente han perdido la vida más de 5.000 soldados rusos. Esta ciudad está situada a 140 kilómetros de Bajmut, el emplazamiento en el que se está produciendo la ofensiva liderada por los mercenarios de Wagner, que están consiguiendo avanzar con éxito.