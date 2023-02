El 62 % de los estadounidenses se sentiría decepcionado o enfadado si Biden es reelegido

Mientras Joe Biden sopesa su reelección, los estadounidenses parecen tenerlo cada día más claro. Demócratas y republicanos coinciden, por una vez, en que lo mejor es que se convierta pronto en historia. Es más, el 62% dice que se sentiría "decepcionado" e incluso "enojado" si saliera reelegido.

La encuesta encargada de forma conjunta por el Washington Post y la cadena de televisión ABC es contundente y pone al presidente en peor lugar que a su predecesor, que ya ha anunciado su intención de aspirar a un segundo mandato. Sólo el 56% dice lo mismo de la perspectiva de ver a Trump de vuelta en la Casa Blanca, seis puntos porcentuales menos que los que se irritan ante la posibilidad de una reelección de Biden.

Se trata de un mazazo para las expectativas de un mandatario que ha manifestado su "intención" de volver a presentarse, pero que aún dice deshojar la margarita. El momento no podía ser peor. Biden pronunciará este martes por la noche (madrugada del miércoles en España), su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, que se espera siente las bases para su campaña de reelección.

Tradicionalmente este discurso anual presenta la agenda del presidente para el resto del año y a veces para el resto de su mandato, pero en el caso de Biden el consenso es que sus oportunidades de anotarse nuevos logros legislativos han quedado agotadas con la salomónica división del Congreso que emanó de las elecciones de noviembre. Lo que busca todo el país es saber si se presentará o no a la reelección en 2024. Como las primarias empezarían a celebrarse en enero, el resto de los aspirantes necesita tiempo para saltar a la arena si el mandatario decide no buscar un segundo mandato. El código no escrito de lealtades políticas hace que la mayoría de sus posibles oponentes dentro del partido decida reservarse para mejores ocasiones si el presidente utiliza su prerrogativa de aspirar a la reelección.

El de más edad

Biden tendrá 86 años cuando acaba su primer mandato, pero todo indica que tiene intención de convertirse en el presidente de más edad de la historia. Fuentes de su gobierno a distintos medios estadounidenses ha dicho que la Casa Blanca ve la oportunidad de este discurso sobre el Estado de la Unión como el inicio de una campaña que piensa anunciar poco después.

La encuesta del Washington Post revela que el 58% de los demócratas e independientes prefieren que alguien más se presente a las elecciones por ese partido. Ni siquiera la perspectiva de un "rematch" entre Biden y Trump anima las apuestas, aunque en ese caso los encuestados de ahora se manifestarían en favor de Biden por 48-45, una diferencia dentro del margen de error de la encuesta que deja especio para la incertidumbre. La candidatura de Trump cuenta con el respaldo del 44% de los republicanos, mientras que la de Biden solo tiene el apoyo del 31% de los demócratas.

En la última semana el mandatario ha hecho tres visitas a Baltimore, Nueva York y Filadelfia para destacar las obras de infraestructura que se realizarán con el presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado a iniciativa suya, pero no ha conseguido que eso mejore la opinión pública sobre sus logros. Pese a que EEUU tiene la cifra de paro más baja de su historia y ha evadido hasta ahora el fantasma de la recesión, el 58% desaprueba la gestión económica de su gobierno. Y es que las estadísticas no importan a quien se tiene que apretar el cinturón. El 41% del electorado dice estar financieramente peor que cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en plena pandemia.

El presidente sabe que cuando este mares suba al pódium del Congreso su mayor reto no estará en explicar a los estadounidenses por qué tuvo que ordenar el derribo de un globo espía chino el pasado sábado, o justificar el envío de tanques a Ucrania, sino convencerles de que notarán pronto el efecto de las inversiones que está haciendo su gobierno en infraestructura y los sacrificios para aliviar la inflación. De eso dependerá su apoyo, al margen de lo que decidan los barones del Partido Demócrata, que parecen estar de su lado.