La oposición venezolana elimina el "Gobierno interino" que encabezaba Guaidó

Un total de 72 exdiputados que respaldaron en 2019 la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela aprobaron este viernes la eliminación del llamado "Gobierno interino", una instancia que contaba con el reconocimiento de Estados Unidos y un pequeño grupo de países.

Los exparlamentarios, reunidos de manera virtual, ratificaron esta decisión -que ya habían aprobado en una discusión que se llevó a cabo la semana pasada-, pese al rechazo de un pequeño grupo que defendía la continuidad del interinato.

Asimismo, acordaron mantener activa la Asamblea Nacional (Parlamento) elegida en 2015 -que no reconoce la legitimidad del Legislativo instalado en 2021, de contundente mayoría oficialista- únicamente para legislar en torno a la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero, que hasta ahora han sido controlados por el "Gobierno interino".

Entre los que se han mostrado contrarios a la medida se encuentran 16 de Julio, NUVIPA y Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó. Mientras, Encuentro Ciudadano se ha abstenido.

Con esta decisión, la oposición venezolana ha puesto fin al mandato de un Guaidó que en las últimas semanas había recibido las críticas de algunos de los partidos contrarios a Maduro por considerar que, tras casi cuatro años, no había cumplido con los objetivos esperados.

El ahora expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha afirmado que con la decisión de la Asamblea Nacional "ha perdido el país" y "celebra la dictadura", asegurando que se ha dado "un salto al vacío".

Tras seis horas de intenso debate en la sesión de la Asamblea Nacional, Guaidó ha reiterado que la razón de la Presidencia interina "es constitucional y recae en el vacío de poder en la que hubo en el país en enero de 2019", según recoge en un comunicado por la propia cámara legislativa opositora.

"Hay una mayoría que ha tomado una decisión, no me pidan que la acompañe porque jamás entregaré un ápice a la dictadura. No es un tema de Juan Guaidó, este no es el Gobierno interino de Juan Guaidó", ha remachado.

En este sentido, ha rechazado la idea de delegar el "gobierno interior a una comisión". "¿Quién va a asumir el vacío de poder? ¿Quién va a asumir las competencias? Pónganle nombre y apellido y asuman la responsabilidad", ha espetado.

"Maduro no acabó con la Presidencia encargada, no pudo. La dictadura es minoría y en Barinas quedó demostrado", ha agregado Guaidó, haciendo referencia a la victoria en enero de esta año de la oposición en el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez.

En este sentido, Guaidó se ha referido a los ciudadanos venezolanos agradeciéndoles "la confianza de estos cuatro años", augurando para 2023 "un año de unión y unidad".

Finalmente, el político opositor ha agradecido a los funcionarios del "gobierno interino" que a "riesgo personal y familiar" han trabajado y luchado "por la defensa de Venezuela y los venezolanos dentro y fuera del país".