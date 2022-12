Piden una comisión parlamentaria sobre la desaparición de la joven del Vaticano

Varios partidos italianos de la oposición depositaron una petición para instituir una comisión parlamentaria para esclarecer tres casos sin resolver, entre ellos el de Emanuela Orlandi, una niña de 15 años, hija de un empleado vaticano, que desapareció en 1983 y se ha convertido en uno de los grandes misterios del país.

La propuesta fue lanzada por el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Acción con la intención de investigar la desaparición de Mirella Gregori, que desapareció en mayo de 1983 cuando tenía 15 años, y de Emanuela Orlandi, de la misma edad y que desapareció un mes después, el 22 de junio, así como el asesinato en 1990 de Simonetta Cesaroni, por el que nadie ha sido condenado.

La desaparición de Orlandi, que ha vuelto a ser noticia después del estreno del nuevo documental 'Vatican Girl' ('La chica del Vaticano') en la plataforma Netflix, fue relacionado en varias investigaciones periodísticas con el atentado contra Juan Pablo II en 1981 en la plaza de San Pedro del Vaticano a manos del terrorista turco Ali Agca.

También se acusó a la Banda della Magliana, la mafia de Roma de los años 70 y 80, que habría actuado por orden del fallecido arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, entonces director del IOR, el banco vaticano.

En el último periodo, se publicaron dos audios inéditos sobre las relaciones con la Banda dell Magliana y el Vaticano; y Ali Agca envió una carta al hermano de Emanuela, Pietro, en la que volvía a culpar al Vaticano.

“Son tres casos que ahora van más allá del simple caso policial y que han marcado la conciencia popular y el imaginario colectivo de los italianos”, explica el impulsor de la iniciativa, el diputado del Pd Roberto Morassut, quien indicó que "la tarea del Parlamento puede y debe ser ayudar a desentrañar estas sombras. Un trabajo que, sin embargo, no reemplaza al del poder judicial".

“Ha llegado el momento de que Italia, que es un estado soberano y laico, pida al Vaticano que cuente todo lo que sabe sobre el caso Orlandi ”, explicó el senador Caro Calenda, líder de Acción, quien agregó que se pedirá la intervención del ministro de Justicia Carlo Nordio.

Calenda agregó durante la presentación de la iniciativa que "sería de interés de la Santa Sede actuar de inmediato para ayudar a estas familias también porque, como ha sucedido en el pasado, tarde o temprano las cosas emergen”.

Durante la presentación de la petición de la comisión parlamentaria, que ahora tendrán que aprobar el resto de partidos, Pietro Orlandi se mostró "muy contento con la iniciativa" después de tantos años intentando abrir de nuevo una investigación judicial."

"Creo que una comisión de investigación parlamentaria en este punto es la única acción que puede aclarar las muchas anomalías de este asunto, dado que tanto el tribunal del Vaticano como la fiscalía de Roma no tienen intención de abrir una investigación a pesar de los muchos intentos realizados por mí y por la abogada Laura Sgro", explicó a EFE el hermano de Emanuela.

Para Pietro Orlandi, "desafortunadamente, el silencio del Vaticano y el sometimiento psicológico del Estado italiano hacia ellos significa que la verdad aún no ha salido a la luz. Esta historia no es solo la desaparición de una niña de quince años, lo que ya representaría un hecho muy grave, sino que es un secuestro salpicado de desvíos, manipulaciones, intervenciones de aparatos estatales italianos y extranjeros con roles no siempre claros".

"Espero que esta propuesta de la comisión de investigación sea aceptada por todos los partidos que representan a este Gobierno y que por fin podamos dar un paso adelante hacia la anhelada verdad. Naturalmente, no puedo dejar de apelar al papa Francisco, él tiene la posibilidad de poner fin a este asunto, pero se necesita voluntad y coraje. No se rinda también como lo hicieron sus antecesores, aún tiene tiempo", señaló.

La abogada de la familia, Laura Sgro, reconoció que ha habido cuatro propuestas anteriores para crear comisiones de investigación parlamentarias sobre este caso, sin éxito, y deseó que "esta vez sea la buena"