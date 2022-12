La Unión Europea propone expropiar los activos rusos congelados y usarlos para reconstruir Ucrania

La Unión Europea (UE) está decidida a que Rusia pague por la devastación causada durante la invasión a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen anunció este miércoles una propuesta para expropiar los bienes y activos rusos congelados desde el inicio de la guerra y utilizarlos para financiar la reconstrucción del país. Además, la UE apoyará la creación de un tribunal internacional especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso y a aquellos dirigentes que dieron las órdenes.

Según detalló Von der Leyen, se estima que los daños económicos provocados por la guerra a Ucrania rondan los 600.000 millones de euros. Desde el inicio de la invasión, a través de las sanciones económicas, la UE ha congelado cerca de 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central ruso y otros 19.000 millones de euros de individuos y empresas que han apoyado la ofensiva rusa.

La iniciativa europea propone ahora la creación de una estructura para "administrar" esos activos e invertirlos, de modo que las ganancias se destinen a Kiev. "Rusia y sus oligarcas tienen que compensar a Ucrania por los daños y cubrir los costes de la reconstrucción del país", aseguró Von der Leyen.

La idea, sin embargo, tiene muchos frentes abiertos. A pesar de que la UE asegura contar con los medios para que Rusia pague, fuentes comunitarias reconocen que "no será fácil" de llevar a cabo. "Requerirá de mucho apoyo de la comunidad internacional -incluido el de los socios del G7-, pero creemos que se puede hacer", aseguraron.

Difícil de llevar a cabo

En el caso de los bienes congelados a empresas y oligarcas rusos, un documento técnico de la Comisión Europea señala que no se podrán confiscar sin más. Y es que esos activos están repartidos entre los Estados miembro y deben ser ellos los que confisquen esos bienes. Para hacerlo, deberán establecer, además, una "conexión directa" de los dueños de esos activos con un crimen. Es decir; éstos deben haber cometido un delito concreto para confiscar sus bienes.

A largo plazo, la herramienta plantea también varios problemas, ya que cuando las sanciones se levanten, los activos volverán a sus dueños. Con todo, la Comisión establece que esa devolución "estará sujeta a un acuerdo de paz en el que Rusia pague una compensación por los daños causados".

Y todavía más complicada resultará la incautación de los más de 300.000 millones que el Banco Central ruso tiene en territorio comunitario. Numerosos expertos han alertado de los peligros para la estabilidad financiera que podría generar un movimiento de este tipo, algo que también admiten fuentes comunitarias.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ya advirtió sobre los problemas de confianza que puede generar en los bancos centrales a la hora de colocar sus activos en otros países.

La propuesta es, con todo, un "documento de trabajo" que servirá como base de negociación entre los Veintisiete, que discutirán la medida y deberán darle su visto bueno. El camino para lograr un acuerdo político resultará largo, debido a los recurrentes bloqueos de Hungría a tomar acciones adicionales contra el Kremlin, y también requerirá un complejo trabajo técnico para su articulación efectiva.

Juzgar a dirigentes rusos

En paralelo, la UE quiere crear un tribunal especial para asegurarse de que los crímenes de guerra no queden impunes. Las torturas a civiles y las matanzas indiscriminadas en Bucha, Irpin, Izium, los bombardeos en Mariúpol... La Corte Penal Internacional (CPI) trabaja para investigar y juzgar estos crímenes, pero su alcance es limitado. Al no ser Rusia un país firmante del Estatuto de Roma -documento que sienta las bases de la CPI-, ningún dirigente ruso puede ser juzgado por este tribunal, por lo que los autores intelectuales de estos crímenes -aquellos que dieron las órdenes- no serían condenados.

"Rusia debe pagar por sus horribles crímenes, incluido su crimen de agresión contra un Estado soberano. Por eso, sin dejar de apoyar a la CPI, proponemos crear un tribunal especializado, respaldado por Naciones Unidas", destacó Von der Leyen.