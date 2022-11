Hungría rechaza el crédito de 18.000 millones de la UE para Ucrania

El Gobierno húngaro ha anunciado que no apoyará la propuesta que se espera que la Comisión Europea haga hoy de conceder a Ucrania un crédito blando de 18.000 millones de euros, argumentando que rechaza que ese tipo de ayudas sean del conjunto de la UE.

"Decimos sí al apoyo de Ucrania, pero nos oponemos a un crédito conjunto", afirmó el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, ante la prensa.

Este paquete de asistencia macrofinanciera tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros de la UE, puesto que supone nuevas emisiones de deuda que estarán avaladas por el presupuesto comunitario.

"No es un veto, ya que se trata de una decisión conjunta y si no la apoyamos, no habrá decisión", explicó el ministro de Gobernación.

La Comisión Europea tiene previsto presentar hoy una propuesta para entregar a Ucrania 18.000 millones de euros en préstamos con condiciones favorables a lo largo de 2023, que incluiría 3.000 millones que se prometieron para este año pero la Unión Europea no ha logrado desembolsar.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ya fue preguntado ayer por la posibilidad de que Hungría bloqueara la propuesta, y afirmó que se trabajará "con los Estados miembros para garantizar que al final hay una decisión positiva".

Gulyás, por su parte, desvinculó hoy este rechazo húngaro de la retención de 7.500 millones de euros de fondos comunitarios a Hungría por su incumplimiento del Estado de derecho, y aseguró que su país mantendrá su posición incluso si se libera ese dinero.

No es la primera vez que Hungría bloquea o veta decisiones comunitarias.

Este año vetó la imposición de un tipo mínimo del 15 % para multinacionales en la Unión Europea y ha dificultado la imposición de sanciones a Rusia, exigiendo cambios y excepciones.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, es considerado como el único aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, entre los líderes comunitarios