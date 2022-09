El Kremlin advierte de que la fiabilidad de Nord Stream peligra

El Kremlin advirtió este viernes de que la fiabilidad del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso a Europa, está en peligro, pues no existen equipos de reserva que puedan reemplazar los que se van quedando fuera de servicio.

"No hay reservas tecnológicas, solo una turbina está funcionando. Hagan los cálculos", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria cuando fue preguntado si habrá más paradas del Nord Stream más allá de este sábado para mantenimientos técnicos y reparaciones. "No hay reservas, esto no es culpa de Gazprom, por lo que su operación confiable está en peligro", enfatizó.

Con anterioridad Peskov sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador.

El consorcio gasístico ruso debe reanudar este sábado a las 04.00 hora de Moscú (01.00 GMT) el flujo de gas a Alemania a través del Nord Stream después de una parada de tres días por "labores de mantenimiento" de la única turbina aún en funcionamiento.

Gazprom ha prometido restaurar el suministro a través del fondo del mar Báltico a los niveles previos al corte, es decir al 20% de su capacidad o 33 millones de metros cúbicos diarios.

Se trata del segundo parón del gasoducto después del de diez días en julio, también por mantenimiento.