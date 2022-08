Retiran el respirador a Salman Rushdie tras el apuñalamiento en Nueva York

Al escritor británico de origen indio Salman Rushdie le han quitado el ventilador y ha podido hablar tras el apuñalamiento que recibió durante una presentación en el estado de Nueva York.

Su agente, Andrew Wylie, habría confirmado la noticia a medios estadounidenses, después de que señalase que el escritor podría perder un ojo. Sin embargo, no se ha hecho pública está actualización. A pesar de ello, el presidente del Instituto Chautauqua, donde fue atacado Rushdie, ha compartido la noticia. "¡Salman Rushdie sin ventilador y hablando! Continuamos con las oraciones de parte de todos los miembros del Instituto Chautauqua", ha escrito Michael Hill, presidente de dicha institución en su cuenta de Twitter.

El hombre acusado de apuñalarlo, Hadi Matar, se declaró inocente horas antes durante la jornada del sábado de los cargos de intento de asesinato y agresión. Un abogado de Hadi Matar, de 24 años, se declaró culpable en su nombre durante una audiencia formal en un tribunal en el oeste de Nueva York.

Sobre Matar recae la sospecha de que simpatizaba en redes sociales con la Guardia Revolucionaria de Irán, país que declaró en 1989 una 'fatua' para matar al escritor por su libro 'Los Versos Satánicos', publicado un año antes y considerado en la república islámica un acto de herejía.

El 14 de febrero de 1989 el ayatolá Jomeini condenó a muerte al escritor y a los implicados en la publicación del libro, y en 1992 se puso precio a su cabeza: cinco millones de dólares. Además, el texto fue prohibido en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica. Pese a que Rushdie, de 75 años, se retractó públicamente y redactó una declaración en la que manifestó entonces su adhesión al Islam (su religión original), la fetua no fue levantada.

"Soy musulmán"

La causa contra el escritor despertó gran interés internacional y en 1989 se creó el Comité Internacional para la Defensa de Rushdie y de sus editores, del que formaron parte 'The Financial Times', 'The Guardian', 'The Independent', 'Le Monde' y 'El País'. Ni las presiones internacionales ni las donativos de Rushdie con motivo del terremoto que asoló Irán aquel mismo año sirvieron para calmar el ambiente.

Por aquel entonces decía: "Soy musulmán. Este es un asunto de conciencia y no corresponde a ningún ser humano cuestionarlo”, escribió Rushdie en una carta al diario londinense 'The Independent' en 1991, después de que dos líderes islámicos dijeran que su vinculación con el Islam era inaceptable porque no había retirado la novela. Su relación con la religión fue cambiado con los años, cada vez con mayor distanciamento y en una entrevista de 2006 con Bill Moyers se describió como un "ateo de línea dura".