Desaparece un periodista británico y un indigenista brasileño en la Amazonia

El periodista británico Dom Phillips, colaborador de 'The Guardian', y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira se encuentran desaparecidos desde el domingo en el valle do Javarí, una de las regiones más remotas de la Amazonia, confirmaron fuentes indígenas.

Phillips y Araújo, un profundo conocedor de la región y quien había sufrido amenazas hacía pocos días por parte de invasores, se encuentran desaparecidos desde hace más de 30 horas, de acuerdo con un comunicado de la Unión de las Organizaciones Indígenas del Vale do Javari (Univaja).

El valle de Javari es una extensa región de ríos y selva en plena Amazonia, fronteriza con Perú, y donde vive el mayor número de indígenas aislados del mundo. La zona está amenazada por la pesca y la minería ilegal y en los últimos años se ha convertido en una ruta del narcotráfico.

La Fiscalía informó que activó a la Policía Federal, la Policía Civil y la Marina, que confirmó que será la encargada de conducir las búsquedas en la región.

La pista de ambos se perdió cuando se desplazaban desde la comunidad riberiña de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, adonde deberían de haber llegado la mañana del domingo.

Phillips y Araújo se desplazaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.

Varios equipos de búsqueda integrados por indígenas que conocen ampliamente la región recorrieron la zona, pero no encontraron la embarcación.

La Univaja subrayó que, la misma semana de su desaparición, el equipo de Araújo había recibido amenazas por parte de invasores que ocupan la región, como garimpeiros, madereros y pescadores ilegales.

Araújo es uno de los principales indigenistas de Brasil y especialista en pueblos originarios no contactados. Fue durante años Coordinador Regional de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en Atalaia del norte, la región donde se le vio por última vez, pero actualmente contaba con un permiso de excedencia no remunerado.

Phillips es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años que ha colaborado con diversos medios internacionales, como 'Financial Times', 'New York Times' o 'Washington Post', entre otros. Actualmente se encontraba en la Amazonia investigando para la publicación de un libro sobre el valle do Javari.

El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) urgió a las autoridades brasileñas a que realicen una búsqueda rápida y exhaustiva para asegurarse de sean encontrados lo antes posible.

En ese sentido se pronunció también Human Right Watch (HRW), que señaló que es "extremadamente importante" que las autoridades dedique "todos los recursos disponibles y necesarios para la realización inmediata de las búsquedas con el fin de garantizar, cuanto antes, la seguridad de los dos".