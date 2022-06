Abuchean a Boris Johnson a su llegada a la catedral de St. Paul

El segundo día de celebraciones para honrar los setenta años de reinado de Isabel II estuvo marcado por los abucheos al primer ministro británico, Boris Johnson, cuando llegó a la catedral de St. Paul con motivo del Jubileo de Platino de la monarca. Nada más salir de su vehículo junto a su mujer, Carrie, y durante una caminata que duró unos quince segundos, el 'premier' -en plena polémica tras la publicación del informe de la funcionaria Sue Gray acerca del 'partygate'- sufrió abucheos por parte de los asistentes. A pesar de las claras muestras de rechazo por parte de la población londinense, Johnson pareció imperturbable mientras sonreía y asentía a los presentes.

La situación no pasó desapercibida. "No sé si un primer ministro 'tory' alguna vez ha sido abucheado por una multitud de realistas dedicados antes, pero se siente como si hubiera perdido el vestuario", señaló al diario 'The Guardian' una fuente del partido laborista.

"Incapacidad para liderar"

Otras caras reconocidas que asistieron al homenaje a la reina no sufrieron el mismo recibimiento. De hecho, la multitud permaneció en silencio cuando minutos después llegó el líder laborista, Keir Starmer, quien en reiteradas ocasiones ha pedido la dimisión del 'premier' por su "incapacidad para liderar" y por "interés nacional" tras el cúmulo de escándalos que hunden cada vez más al mandatario conservador. Aseveró que "no es apto para el cargo" después de demostrar que "mientras una basta mayoría de la población británica obedecía las leyes que hacía el Gobierno, el Ejecutivo y el primer ministro estaban de fiesta en Downing Street".

Otros políticos asistieron al servicio, como la ministra del Interior, Priti Patel, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, entre otras figuras del Gobierno. Los ex primeros ministros también estuvieron allí para rendir homenaje a la monarca.

Durante el servicio religioso, Johnson hizo una lectura de la Biblia, en la que se advertía que "todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro. Piensa en tales cosas". Posteriormente, el primer ministro fue recibido por un pequeño grupo de simpatizantes que le vitoreaban, algunos de ellos coreaban su nombre.