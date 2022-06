Preocupación por la salud de periodista chino-australiana detenida en China

La pareja de la periodista chino-australiana Cheng Lei, detenida en China en agosto de 2020 por presunto espionaje, dijo este jueves que le preocupa la salud de su compañera y criticó la "inaceptable" suspensión por parte de Pekín de la asistencia consular que le brinda Camberra.

La periodista de la cadena de televisión china estatal CGTN, quien nació hace 46 años en China y tiene la nacionalidad australiana, espera en detención a que un tribunal de Pekín, que la juzgó a puerta cerrada en marzo por supuesta "revelación de secretos a agentes extranjeros", emita su fallo.

Su pareja, Nick Coyle, dijo durante una entrevista a la cadena Sky News Australia publicada hoy que se han presentado varios "retos muy difíciles" vinculados a la salud de Cheng que se han agravado por la falta de alimentos.

"No hay restricciones de alimentos en Pekín. Yo hablo con la gente todos los días", precisó Coyle, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Australia-China en el país asiático, sobre la justificación de las autoridades chinas atribuida a restricciones por la pandemia de la covid-19.

Asimismo, Coyle denunció que las autoridades chinas también se escudan en las restricciones anticovid para justificar la suspensión de las visitas mensuales a Cheng, quien afronta la pena máxima de cadena perpetua, de los funcionarios del consulado australiano, así como de las videoconferencias con su familia.

“Estas visitas consulares mensuales son las que literalmente la han ayudado a seguir adelante durante veinte meses", precisó Coyle, al recordar que la última vez que habló con Cheng fue el 13 de agosto de 2020 cuando iba a una celebración de su cumpleaños, pero al día siguiente ya no le respondió el teléfono.

Al no contestar, Coyle acudió al apartamento de Cheng, junto a un amigo periodista que más adelante también fue detenido, donde vio que "todo parecía normal hasta que me percaté de que todos los aparatos electrónicos, ordenadores y todas esas cosas no estaban. Fue bastante obvio para mí lo que había sucedido".

El compañero sentimental de Cheng apuntó que le parece difícil entender las razones de la detención de la periodista financiera porque era "alguien que no estaba implicada en la política".

Según el Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en China, los periodistas extranjeros se enfrentan a "una cantidad de obstáculos sin precedentes" entre los que se encuentran "amenazas de acciones legales" y "campañas de acoso", de acuerdo a un informe publicado en marzo.

Además de la presentadora de televisión, madre de dos hijos de una anterior relación y que residen en Melbourne, el Gobierno de Australia busca la liberación del escritor chino-australiano Yang Hengjun, detenido en 2019 en China y juzgado en mayo de 2021 a puerta cerrada por espionaje, sin que se conozca su sentencia.