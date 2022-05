Ana Gascón: "Putin apela a la guerra desde las emociones más primarias"

El 9 de mayo, el Día de la Victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, lo pretendía celebrar a lo grande Putin, aunque poco hay que celebrar en Ucrania. La guerra se enquista. Ana Gascón Marcén es doctora en Derecho Internacional, funcionaria del Consejo de Europa en excedencia y profesora de Derecho Internacional Público.

¿Cuánto de Derecho Internacional Público tiene la actual invasión de Ucrania por Rusia?

Es una flagrante vulneración del Derecho Internacional Público. Rusia se ha saltado múltiples obligaciones de la Carta de Naciones Unidas. La reacción a esta vulneración se articula a través de herramientas de este Derecho.

¿Qué herramientas se están utilizando?

La comunidad internacional se ha juntado en la asamblea de Naciones Unidas para condenar el conflicto, se han intentado coordinar las medidas de reacción.

¿El argumento invasor de Putin como freno al nazismo le produce más hilaridad o indignación?

Es absurdo, pero Putin no va de broma. Por tanto, me produce indignación. Él utiliza los argumentos que le resultan útiles. Él tiene su público en Rusia y apela a la guerra desde las emociones más primarias con este argumento. Lo liga con el gran sacrificio que supuso la Segunda Guerra Mundial, que ya forma parte de la mitología rusa. Unir un hecho histórico de hace más de medio siglo con la actualidad es irracional, aunque extraiga réditos.

La Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria para los rusos.

Está claro: recurre a una parte íntima y visceral que nada tiene que ver con el conflicto ucraniano. Porque Ucrania, evidentemente, no está regida por fascistas. Para Putin, que controla todos los medios de comunicación, es muy interesante usar este argumento.

Putin aduce que la OTAN preparaba una invasión de Rusia a través de Ucrania.

Quizá hemos ignorado a Rusia en todo este proceso de expansión de la OTAN hacia la Europa del este. Rusia siempre ha querido tener un espacio de control asociado con las reminiscencias de la Unión Soviética. Probablemente no hemos calibrado bien los efectos que nuestras acciones estaban teniendo allí. Los Estados son soberanos y deberían hacer lo que consideren mejor y aliarse con los Estados que estimen apropiados.

Macron acaba de proponer la creación de una Confederación Europea para acoger a Ucrania, una entidad con un rango superior a la Unión Europea.

Muchas veces se confunde la Unión Europea con el Consejo de Europa, y son diferentes. En la Unión Europea están los 27 países que ya conocemos, y el Consejo de Europa lo forman 46, pues Rusia acaba de abandonarlo. El Cáucaso, los Balcanes y Rusia le daban un plus. Ucrania y Rusia eran parte del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa tenía que reaccionar frente a esta agresión, y ha expulsado a Rusia recientemente.

¿Y la idea de Macron?, reitero.

Ahora Macron propone hacer algo más amplio que la Unión Europea. Se quiere acoger a Ucrania en el occidente europeo. No obstante, el Consejo de Europa ya exige unos cánones muy importantes en cuanto a derechos humanos, etcétera. Habrá que tener cuidado en no duplicar funciones.

Se especulaba con que el simbólico 9 de mayo significaría el final del conflicto.

Rusia creía que sería mucho más rápido, contando con los rusófilos que hay en Ucrania, y que su ejército era muy superior. No pensaban que Occidente se iba a implicar de esta manera. No imaginaban que fuera como lo de Crimea en 2014, pero sí algo rápido.

¿Qué opciones de éxito final le concede a Putin?

Éxito ya no va a haber por ninguna de las dos partes. Los dos venderán un éxito, pero los dos van a perder. Eso sí, Putin tiene que sacar algo para venderlo a su opinión pública. Si no saca algo, no va a parar ni puede hacerlo.