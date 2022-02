Robles avisa de que la desinformación entorpece el diálogo en la crisis de Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, alerta de que la "desinformación" y el "ruido" que se está generando con la crisis de Ucrania entorpece el diálogo y la vía diplomática para la solución del conflicto, por los que apuesta España aun consciente de que hay que estar preparados para todo, incluida la invasión rusa.

"Está habiendo una situación de mucha desinformación, de guerra psicológica, y por tanto, sin bajar en ningún momento la guardia, esa apuesta firme y decidida por la vía diplomática nos exige a todos una prudencia responsable, una evaluación permanente de la situación y no generar ningún tipo de alarmismo".

Así lo subraya la ministra en una entrevista con Efe, al ser preguntada por las reiteradas declaraciones del presidente norteamericano, Joe Biden, sobre la inminente invasión, e insiste en que estamos en un momento "muy complicado, de mucha tensión, y, sobre todo, hay mucha desinformación interesada para crear un espacio de dramatismo".

No obstante, recuerda que el despliegue de tropas rusas en la frontera de Ucrania "no tiene precedentes desde el final de la guerra fría y en ese contexto todo es posible".

"Es evidente que la invasión podría producirse en cualquier momento, aunque no hay un dato seguro de que se vaya a producir", señala la ministra, que insiste en que tanto en el ámbito de la OTAN como de la Unión Europea la posición es clara: apostar con contundencia por las vías diplomáticas y, al mismo tiempo, mantener la firmeza defendiendo la soberanía de Ucrania.

Preguntada sobre qué escenario maneja España ante una posible invasión rusa, Robles asegura que "en este momento ningún miembro de la OTAN, y por tanto España tampoco, tiene nada dispuesto pensando que puede haber una invasión por la sencilla razón de que estamos trabajando por las vías diplomáticas".

Robles precisa que el reciente envío de cuatro cazas a Bulgaria para participar en la misión de vigilancia de policía aérea en el Mar Negro y de dos fragatas forma parte de operaciones planificadas desde hace un año y tienen un carácter puramente de estabilidad y no ofensivo. "No suponen ninguna novedad respecto a los compromisos de España con la OTAN".

Por tanto, recalca que "cuando alguien habla de 'no a la guerra' (en alusión a Podemos) ignora los compromisos de España con la OTAN. Contra la guerra estamos todos y lo que estamos precisamente es apostando abierta y decididamente por la paz".

En cualquier caso, Robles es tajante: "Todos los españoles estamos de acuerdo sin excepción en que una invasión de Ucrania no sería admisible".

Madrid, escenario de la nueva estrategia de la OTAN

La ministra aborda también la próxima cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid a finales de junio, una manifestación, según ella, de la confianza que los socios tienen con España y que supondrá una cita importante para nuestro país porque se va a aprobar el nuevo concepto estratégico de la Alianza para la próxima década.

"Eso va a ser muy novedoso, va a dar una imagen de la OTAN del futuro en la que se van a plantear todos los escenarios", tanto en el flanco este como en el sur, que para España es "muy importante", ya que, como reconoce Robles, la situación en África es "muy preocupante" y hace necesario que la Alianza Atlántica "tenga una visión de futuro" en esa zona.

"Quizá por razones históricas la OTAN se ha preocupado más del flanco este y, sin minimizar lo que está ocurriendo (en Ucrania), somos conscientes de que la situación en el Sahel es muy preocupante y tanto la Unión Europea como la OTAN lo deben abordar con seriedad y viendo que medidas se pueden tomar", enfatiza.

La titular de Defensa incide en la importancia que para España tiene África y el Sahel, desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, y por ello, insiste en que la UE no puede dejar de lado esta zona.

Paralelamente, la UE está trabajando para aprobar la "brújula estratégica" para los próximos años, un proceso que, según Robles, converge con la nueva estrategia de la OTAN. "No se trata de dos posiciones distintas, sino que son estrategias complementarias", apostilla.

No es posible ahora una nueva evacuación dentro de Afganistán

Durante la entrevista, Robles se refiere a una posible evacuación de colaboradores afganos con España que aún permanecen en Afganistán y que se pueden sentir abandonados y asegura que "en este momento" una operación de este tipo dentro del país "no es posible".

"Los colaboradores de España saben perfectamente que hasta cinco minutos antes de que hubiera un atentado y se cerrara el aeropuerto de Kabul estuvieron nuestros soldados poniendo en riesgo su propia vida", recuerda la ministra antes de añadir: "Nadie puede decir que se les dejó abandonados porque se hizo lo humana y sobrehumanamente posible para sacarles".

Se apuró al máximo y hasta el final la posibilidad de salvar a todos pero, "lo que no es humanamente posible no lo hemos podido hacer". "Hoy por hoy no es posible" evacuar a más desde dentro, insiste.

El presupuesto de Defensa no llegará al 2% del PIB

Como insiste también en que el presupuesto de Defensa no llegará al 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) al menos en los próximos años, al igual que en mucho países de la OTAN, lo que no quiere decir que no se vaya a hacer un importante esfuerzo en inversión.

Porque para ello se ha aumentado un 7% el presupuesto de su departamento en 2022, para modernizar las Fuerzas Armadas pero, sobre todo, para "favorecer la industria de la Defensa y crear puestos de trabajo".

¿Lo entenderán los ciudadanos? "Perfectamente", responde la ministra antes de recordar que hay comarcas de España que "viven precisamente de la industria de defensa".

Sobre la denuncia de las asociaciones de militares de que en el Ejército hay muchos "mileuristas", Robles explica que el año pasado se aumentaron las retribuciones después de diez años sin hacerlo. "Mi aspiración es incrementarlas, pero desde el realismo; no me puedo comprometer en la cantidad", añade.

Y concluye respecto a este asunto: "Hay de todo. Hay una minoría que es 'mileurista', hay otros que no lo son".