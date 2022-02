La Santa Sede abre una embajada en Emiratos Árabes Unidos

La Santa Sede ha abierto una nunciatura apostólica, como se conocen a las representaciones diplomáticas del Papa en el mundo, en los Emiratos Árabes Unidos, que representa un "signo de cercanía" de la Iglesia a la población del país, especialmente a los católicos.

Así lo ha confirmado el secretario adjunto de la Secretaría de Estado del Vaticano, monseñor Edgar Peña Parra, en la misa de inauguración de la actividad de la representación papal en los Emiratos Árabes Unidos.

"La presencia física de una estructura representativa de la Santa Sede es un signo de proximidad, una 'Casa del Papa' cercana a la población del país, especialmente a la comunidad católica", ha destacado Peña Parra.

Asimismo, ha considerado que "todas las partes" del Cuerpo de Cristo tiene "un papel que desempeñar". "Ninguna parte es mejor o más importante que las demás", ha asegurado. Este viernes se cumplen tres años de la histórica firma el Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común por el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib y el Papa Francisco que abrió nuevas vías de diálogo y confrontación con el mundo musulmán, especialmente el suní.

Las Naciones Unidas proclamaron también el Día Internacional de la Fraternidad Humana este 4 de febrero. En el marco de la Expo2020 de Dubai tuvo lugar un encuentro titulado 'The Human Fraternity and the Global Tolerance Alliance Roundtable' (La fraternidad humana y la mesa redonda de la Alianza Mundial para la Tolerancia), en el que el Papa ha alentado a todas las sociedades, culturas y religiones a vivir en "fraternidad" todos juntos para contrarrestar "las pequeñas guerras actuales" que constituyen una "tercera guerra mundial en pedazos" al constatar que "no es tiempo para la indiferencia".