Lukashenko ordena a Defensa y KGB asegurar seguridad en frontera con Polonia

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ordenó este jueves al Ministerio de Defensa y al KGB que garanticen la seguridad de la frontera con Polonia, donde se concentran más de 2.000 migrantes indocumentados y donde se pretende "provocar un conflicto".

"El Ministerio de Defensa, el KGB, las tropas fronterizas (deben) garantizar el control sobre el movimiento de tropas de la OTAN y de Polonia", dijo el mandatario en una reunión con miembros del Consejo de Ministros, según la agencia oficial BELTA.

Polonia mantiene a 15.000 efectivos desplegados en la frontera con Bielorrusia, entre militares, Guardia Fronteriza, policías y reservistas por la crisis que estalló el lunes por la llegada de miles de migrantes de Oriente Medio a la frontera con Polonia acompañados por efectivos de las fuerzas de seguridad bielorrusas.

"Se ve que ya hay 15.000 militares, tanques, vehículos blindados, helicópteros que vuelan junto a aviones. Fueron desplegados en la frontera y, más aún, sin avisar a nadie aunque están obligados a hacerlo", sostuvo Lukashenko.

"Debéis tener planes de contraataque, Dios no lo permita. No estamos desplegando (no di esas instrucciones) nuestras Fuerzas Armadas. Pero debemos prever todo. Para que no nos monten una guerrita en la frontera y no estemos preparados para ello", dijo.

El autoritario líder afirmó que ha surgido "una tendencia peligrosa" porque comenzaron "intentos de transferir armas y munición al campamento de migrantes".

"¿Para qué esas armas? Quieren montar una provocación. Quieren que choquen nuestros guardias fronterizos, militares con ellos. Por eso estamos obligados a controlar la situación en el perímetro para que no les envíen armas. Porque ahí hay kurdos. Y los kurdos son guerreros. Y cuando ellos (los polacos) los golpean, hieren, la gente está desesperada", sostuvo.

"Y cualquier fusil automático, pistola, provocación... y tenemos un conflicto armado", añadió.

Lukashenko se refirió además a las nuevas sanciones que prepara la Unión Europea (UE) por lo que los Veintisiete consideran una "guerra híbrida" lanzada por el mandatario para desestabilizar el bloque comunitario en respuesta a las restricciones impuestas por occidente tras las fraudulentas elecciones presidenciales de 2020 y el aterrizaje forzoso de un vuelo europeo para detener a un disidente.

"Demasiada gente intenta asustarnos con un quinto paquete (de sanciones comunitarias). Le ordeno a Román Alexandrovich (primer ministro Román Golovchenko) que no les perdonemos nada" a los países miembros de la UE en respuesta.

Además lanzó otra advertencia a la UE en caso de que Polonia cierre la frontera.

"Si nos imponen sanciones adicionales, indigeribles e inaceptables para nosotros, debemos responder", recalcó.

"Por favor ciérrenla. Van a llegar menos huidos (de Bielorrusia) Pero esa no es la cuestión. ¿Y si nosotros cerramos el tránsito a través de Bielorrusia? No pasará por Ucrania. Allí la frontera rusa está cerrada. No hay carreteras a través de los Estados bálticos. Y si nosotros la cerramos para los polacos o los alemanes, ¿qué pasará entonces?", se preguntó Lukashenko.

"Al defender nuestra soberanía e independencia no debemos detenernos ante nada", señaló.

El jefe del Estado asimismo amenazó a Europa con cortar el paso al gas natural que va al Viejo Continente a través del gasoducto ruso Yamal-Europe.

"Nosotros damos calefacción a Europa y ellos encima nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si nosotros cerramos el paso del gas natural?", dijo.

"Por ello yo recomendaría a los líderes de Polonia, los lituanos y a otros descerebrados pensar antes de hablar". añadió.

Encargó además al Gobierno prestar asistencia a los refugiados que se encuentran en la frontera con Polonia, especialmente a las mujeres embarazadas y los niños.

Entre las tareas encargadas a los miembros del Consejo de Ministros mencionó el envío de "leña seca".