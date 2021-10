La reina Isabel II está "irritada" por la inacción de los líderes mundiales ante el cambio climático

La reina Isabel II está "irritada" por la falta de acción de los líderes mundiales ante el cambio climático, ya que "hablan" pero "no hacen" nada, unas palabras que llegan días antes de la celebración de la cumbre del clima en Glasgow.

Así lo muestran unos vídeos captados de la emisión en directo de la inauguración del curso parlamentario en Gales, que tuvo lugar el jueves, según ha publicado el 'Daily Mail' y recoge la prensa británica.

La monarca estaba hablando con la duquesa de Cornualles, Camila, y Elin Jones, la presidenta del Parlamento galés, conocido como Senedd, sobre la conferencia, la COP26, que tendrá lugar el 31 de octubre y el 12 de noviembre, para negociar un nuevo acuerdo para rebajar el aumento de la temperatura global del planeta.

"He oído hablar de la COP (...) todavía no sé quién viene", señala Isabel II. En un vídeo separado, añade que "únicamente" se conoce "quién no va a venir" y señala que es "realmente irritante cuando hablan, pero no hacen nada".

Está previsto que la reina acuda a la cumbre, igual que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y miembros de los países que conforman el G7 -Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón, además de Reino Unido y Estados Unidos-. Este viernes también ha confirmado su asistencia el primer ministro de Australia, Scott Morrison. Mientras, informaciones apuntan a que el presidente de China, Xi Jinping, no acudirá y Pekín estará representado por miembros de su Gobierno.