Conmoción en Irlanda por la muerte de una mujer que ganó una fortuna a la lotería

Margaret Loughrey no ha podido disfrutar hasta la vejez de la fortuna que ganó en 2013. Esta irlandesa de 56 años que resultó agraciada hace ocho años con 31 millones de euros gracias a Euromillones, ha sido encontrada muerta en su casa de la localidad de Tyrone, en Belfast. Las primeras hipótesis apuntan a que su muerte, que ha conmocionado al país, fue por causas naturales, aunque se está a la espera de que la autopsia lo confirme.

Unos años después de obtener el premio, la mujer confesó que ganarlo había sido un auténtico "infierno". Así, según dijo a medios irlandeses en 2019, después de donar gran parte de su fortuna a obras benéficas, había sufrido múltiples robos y acoso, de manera que su fortuna se había ido menguando y solo le quedaban 5,8 millones de euros. "Lamento haber ganado la lotería. Antes era una persona feliz y lo único que ha hecho ha sido destruir mi vida", señalaba entonces.

Según informó 'The Mirror', Margaret Loughrey estaba en el paro y ganaba 72 euros a la semana cuando logró el premio. Un día salió de casa para una entrevista de trabajo y de camino decidió apostar al sorteo de EuroMillones. Según declaró al rotatito, "no siempre puedo permitirme hacer los Euromillones, pero tenía un par de libras extra en mi bolso y lo hice".

Pero hizo bueno el dicho de que el dinero no hace la felicidad, puesto que años después reconoció que era muy desdichada desde que le fue tocada por la diosa Fortuna: "Nunca tendré paz mientras viva. Incluso si no me quedara un centavo, no la tendré. Lamento haber ganado la lotería. Por supuesto que sí. Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida", explicaba Margaret Loughrey en el 'Sunday Life'.