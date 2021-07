Rusia sigue a un barco de la Armada española de maniobras en el Mar Negro

Barcos de guerra de la Flota del Mar Negro rusa vigilaron este miércoles de cerca al buque de Acción Marítima de la Armada española 'Rayo' para evitar que, como hizo el mes pasado el destructor británico 'HMS Defender', violara las aguas territoriales de Rusia. La embarcación española, que zarpó el pasado 25 de junio del puerto de Cartagena, entró en el mar Negro para unirse al operativo naval de la OTAN Sea Breeze.

La información sobre el rastreo de los movimientos del 'Rayo' partió del Centro Nacional de Control de la Defensa de Rusia. "Las fuerzas y medios de la Flota del Mar Negro han comenzado a vigilar las acciones del patrullero 'Rayo' de la Armada Española, que entró en el mar Negro el 7 de julio de 2021 para participar en los ejercicios multinacionales Sea Breeze-2021de países y socios de la OTAN", se señalaba en la nota castrense distribuida por las agencias rusas.

Sin embargo, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, manifestó de forma escueta que "no me consta que esa vigilancia se esté produciendo, no me consta". Lo dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras clausurar las Jornadas de Seguridad y Defensa para las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado.

El pasado 28 de junio, día del comienzo de las maniobras aliadas, el mismo centro de Defensa ruso ya anunció que intensificaría la vigilancia de todos los barcos de la Alianza y Ucrania que participan en las maniobras Sea Breeze, operativo que involucra a más de una treintena de buques, un número similar de aviones, unos 5.000 militares de más de 32 países, 17 de ellos pertenecientes a la OTAN, y deberán finalizar el próximo sábado día 10.

El pasado jueves ya se informó del inicio del seguimiento de la fragata italiana 'Virginio Fasan'. Con anterioridad, el 26 de junio, fue el destructor estadounidense 'USS Ross' el que llegó a la zona. Atracó en el puerto de Odessa y fue visitado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El destructor norteamericano va equipado con misiles de crucero Tomahawk.

Por su parte, portavoces de la Comandancia de Infantería de Marina de Ucrania anunciaron el martes el inicio de la "fase activa de la componente costera" de las maniobras. La respuesta, según la Flota del Mar Negro rusa, están siendo los ejercicios terrestres que la Marina rusa está llevando a cabo en Crimea con empleo de fuego real de artillería a cargo de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad, unidades autopropulsadas 2 S1 Gvozdika, morteros Sani y otro armamento.

Defender la península

El viernes, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Ígor Konashénkov, advirtió que "pese a que las maniobras de la OTAN son navales por su estatus y denominación, sus límites reales de acción militar van mucho más allá del sector marítimo ucraniano en el mar Negro". Con ello sugería que tienen también como objetivo la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

La semana pasada, en el marco de unos nuevos ejercicios, barcos de la Marina rusa efectuaron disparos en una zona acotada de sus aguas territoriales, colindantes con el área de acción de los navíos de la Alianza. Por otro lado, el pasado día 23 de junio, Moscú afirmó que sus buques abrieron fuego de advertencia al paso del destructor británico 'HMS Defender' frente a las costas de Crimea por «violar» las aguas territoriales rusas. Londres lo negó; sostuvo que se trataba de una singladura «pacífica» en aguas ucranianas y el primer ministro británico, Boris Johnson, admitió que la idea de enviar allí a su destructor fue suya, ya que su país no reconoce que Crimea sea rusa.