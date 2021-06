Varios españoles, hospitalizados sin explicación detallada al llegar a China

Al menos una docena de ciudadanos extranjeros -entre ellos, españoles- han sido hospitalizados durante varios días a su llegada a China por tener anticuerpos de la covid, sin que las autoridades aporten una explicación precisa al respecto, confirmaron fuentes diplomáticas europeas.

Este jueves, el Consulado de España en Shanghái alertó de que extranjeros que llegan a los aeropuertos de China son sometidos a pruebas serológicas, y si el valor de anticuerpos es superior a la cifra establecida por las autoridades -aunque sea como consecuencia de la vacunación, y cuyo valor no se ha precisado- son ingresados "de manera no consensual" durante varios días en un hospital a gastos pagados por el paciente.

Según la fuente consultada, podría tratarse de unos trece casos que se habrían registrado desde hace unos dos meses y que afectan a ciudadanos italianos, alemanes, suizos y españoles.

"No tenemos constancia de que entre estos casos haya habido casos positivos de covid. Todos llegaron con PCRs negativas e incluso vacunados. Los análisis de las autoridades chinas han determinado que, efectivamente, estas personas no estaban contagiadas", añadió.

En los centros sanitarios, indica el Consulado en un comunicado, se les somete a "más análisis de sangre y pruebas de ácido nucleico, así como resonancias magnéticas de tórax y alguna prueba invasiva adicional" de cuyos resultados "ni dan copia, ni informan".

"Ni los ingresados, ni los consulados han sido informados de esta práctica sorprendente y poco ética. Tampoco del nivel de anticuerpos mínimo fijado, ni cómo seleccionan a estas personas", agrega la nota.

Por todo ello, el Consulado español recomienda "no firmar ningún documento que no se entienda" (pues todos están únicamente en chino) y "utilizar un traductor en el móvil para saber lo que se está firmando y hacer una foto antes de entregarlos".

"Las autoridades chinas son opacas y no están acostumbradas a facilitar detalles o información -comentó la fuente consultada-. Falta claridad".

"Por ejemplo, si has sido vacunado, cuando te haces el test de anticuerpos, tienes un valor determinado, y si has pasado la covid, este es diferente. Las autoridades chinas pueden determinar si el valor es por haber tenido la covid en algún momento. Pero ellos no te explican que un valor por encima de 'equis' implica que has tenido anticuerpos", aseveró.

La fuente abogó por que las autoridades chinas precisen los baremos que utilizan a la hora de decidir si una persona debe ser hospitalizada en estas circunstancias para que los viajeros que quieran entrar a China estén sobre aviso.

"En el formulario de salud (que hay que entregar antes de viajar a China) se pregunta si has pasado la covid. Si contestas que sí, curiosamente, te dan un código verde para viajar y te permiten llegar. Pero cuando llegas te someten a un aislamiento como si pertenecieras a una organización terrorista", dijo.

A estas personas incluso "les cobran el papel higiénico, las toallas y el agua" y no pueden pagar en efectivo ni con tarjeta de crédito. Solo se aceptan pagos por la aplicación de móvil Wechat, según el texto del Consulado, que asegura estar haciendo "gestiones" para que esta práctica -que, según la fuente, también se extendería a los ciudadanos chinos- "se interrumpa con carácter inmediato".

El país asiático mantiene prácticamente cerradas sus fronteras desde el 28 de marzo del año pasado, incluso para buena parte de los extranjeros que poseen un permiso de residencia, y quien llega desde el exterior debe pasar varios test PCR, análisis de sangre y pasar al menos 14 días de cuarentena en un hotel a coste del interesado.

Las autoridades sanitarias chinas apuestan por no reabrir las fronteras hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, para lo cual el país debe vacunar a entre el 70 y el 80 % de su población, de casi 1.412 millones de habitantes, algo que esperan lograr a finales de este año o mediados de 2022.