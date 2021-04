Von der Leyen deja "claro" a Michel que "no permitirá" otro 'Sofagate'

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "dejó claro" en una reunión este lunes cara a cara con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que "no permitirá que se repita una situación" como la vivida la semana pasada en la visita oficial de ambos a Ankara, donde fue relegada a un segundo plano.

Von der Leyen y Michel, que no habían vuelto a verse ni a hablar desde el bautizado como "Sofagate", "discutieron el seguimiento de la visita de la semana pasada a Ankara" y "la presidenta dejó claro que no permitirá que se vuelva a producir una situación así", señalaron a Efe fuentes de la Comisión Europea.

Este encuentro, en el que hablaron de "cuestiones de actualidad", se enmarca en las reuniones semanales habituales que ambos mantienen, fue presencial, se celebró en la sede de la Comisión Europea y duró aproximadamente una hora, añadieron las fuentes.

La cita se produce además la víspera de que Von der Leyen y Michel expliquen, en una reunión a puerta cerrada, a los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara y a su presidente, David Sassoli, su versión del citado incidente y también el contenido de su reunión con Erdogan, informó a Efe el director de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch.

Fuentes comunitarias han apuntado que el ex primer ministro belga se retractará del incidente en Ankara, después de que se haya criticado su actitud al no evitar que Von der Leyen quedara postergada. Michel dejará claro que un percance así no volverá a pasar y pedirá unidad para evitar que nadie divida a la Unión Europea con episodios como estos. El presidente del Consejo quiere zanjar la polémica y centrarse en los principales retos de la UE, como son su papel en política exterior, la campaña de vacunación y la agenda verde y digital, añaden las fuentes consultadas.

La reunión de este martes precederá a la comparecencia de Michel y Von der Leyen en el Pleno de finales de abril. En un mensaje en Twitter, la jefa del grupo socialista, Iratxe García, se ha hecho eco del anuncio y ha celebrado que los presidentes de ambas instituciones vayan a dar explicaciones en la próxima sesión ante todos los eurodiputados.

Tensión diplomática

El roce diplomático ha generado tensión no solo con Ankara sino entre las propias instituciones comunitarias. Por un lado, la Comisión Europea señala que el protocolo se rompió en detrimento de Von der Leyen y atribuye la organización del evento al Consejo y las autoridades turcas, mientras que por otro lado, el servicio de protocolo del Consejo defiende que no tuvo acceso a la sala en la que se realizó la reunión y achaca el error a una interpretación estricta del protocolo, que, según los tratados, da rango de jefe de Estado al presidente del Consejo y de primer ministro al de la Comisión en viajes al extranjero.

Tras el episodio, Bruselas movió ficha y, como ha confirmado el portavoz Eric Mamer, se ha comunicado con el Consejo para pedir explicaciones y asegurar que el incidente no se repita. "Nuestra interpretación de las reglas es que tenemos que encontrar una manera común de enfocar estos temas, de una forma armonizada, para futuros eventos", ha explicado el portavoz, quien ha defendido que se desarrolle un "modus vivendi" entre las dos instituciones europeas.

Este lunes Michel y Von der Leyen han tenido su primera reunión cara a cara desde el desplante en Ankara. Si bien sus equipos no han aportado ningún detalle sobre lo que consideran un "encuentro semanal" entre presidentes.