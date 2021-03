Trabajo contra reloj para solucionar el bloqueo millonario en el canal de Suez

Sacar al Ever Given cuanto antes. Con esa premisa temporal trabajaban este viernes los expertos de la Autoridad del Canal de Suez (SCA) y de la naviera Evergreen Marine Corporation, que estudian cómo mover el portacontenedores atravesado en la vía marítima el miércoles y que colapsa el tráfico mercante entre Asia y Europa. La operación rescate pasa por reflotar el Ever Given, de 400 metros de eslora, 59 metros de manga y con 224.000 toneladas de mercancía que viajaba desde China hacia el puerto de Róterdam. Para ello se comenzó a perforar las orillas del Canal.

La SCA estimó que serán necesarios sacar del agua entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de tierra. Y es que las riberas del Canal no son verticales, sino que descienden en rampa hasta el fondo, a unos 20 metros. Según el presidente de este organismo, Osama Rabie, tendrán que conseguir una profundidad de entre doce y 16 metros para que pueda ser reflotado el buque.

En los trabajos participa también la compañía de rescate neerlandesa Smit Salvage, contratada por la naviera. Según Rabie, la operación "se lleva a cabo según los mayores estándares de seguridad marítima" y "teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos la naturaleza del terreno, la presencia de arcilla y la distancia de seguridad entre el carguero y la draga", informa Europa Press. Hasta la zona se han desplazado dos dragas de gran potencia y cuatro excavadoras. Junto a ellas opera el remolcador Baraka 1, el mayor que hay en el Canal, con una potencia de arrastre de 160 toneladas.

Hasta el SCA ha llegado el ofrecimiento de Estados Unidos para colaborar en el rescate del Ever Given, lo que este organismo agradeció y puso como ejemplo de "una buena iniciativa que confirma las relaciones amistosas y la cooperación entre los dos países". El ofrecimiento de Washington no ha sido el único recibido por el organismo egipcio, que también agradeció por extensión todos los apoyos brindados desde distintas naciones y empresas, a la vez que expresó su máximo interés en "garantizar los antes posible el tráfico marítimo mundial regular en el Canal".

Mohab Mamish, consejero en materia portuaria del presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, anunció a AFP que la navegación se reanudaría "en 48 o 72 horas como máximo". "Tengo experiencia en varias operaciones de salvamento de este tipo y como expresidente de la Autoridad del Canal de Suez conozco cada centímetro del Canal", agregó Mamish, que supervisó la reciente ampliación de esta vía marítima.

Horas antes, la sociedad Smit Salvage había advertido que la operación podría prolongarse "durante días, incluso semanas". Esta empresa cuenta con amplia experiencia en rescates marinos. Entre otros ha participado en los del submarino nuclear ruso Kursk y del crucero

Bloqueo millonario

De manera paralela se han barajado varias operaciones para mover el Ever Given. Estas pasan por descargar parte de los contenedores, lo que sería una labor de gran envergadura. Se requeriría la participación de otro buque dotado con una grúa lo suficientemente grande para alcanzar los 60 metros de alto del portacontenedores. También estaría la descarga de los contenedores por medios de potentes helicópteros. Estos tendrían que bajar uno a uno los recipientes metálicos a tierra, una operación extremadamente lenta y costosa.

El bloqueo del canal de Suez impide el tránsito diario de mercancías valoradas en alrededor de 8.200 millones de euros, lo que equivale a unos 343 millones de euros a la hora, según la firma Lloyd's List. En concreto, a diario se mueven en el Canal hacia el oeste mercancías por unos 4.300 millones de euros y hacia el este por unos 3.800 millones.

Según Lloyd's List, con sede en Londres, unos 200 navíos estaban ayer bloqueados en las dos extremos del Canal y en la zona de espera situada en mitad del recorrido conocida como el Gran Lago Amargo. Una situación que está causado grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales.

Por este motivo, el gigante del transporte marítimo Maersk y el alemán Hapag-Lloyd indicaron que contemplaban desviar sus barcos y pasar por el cabo de Buena Esperanza su ruta, un desvío de 9.000 kilómetros. Esto incrementaría la duración de la singladura en diez días al bordear el continente africano.