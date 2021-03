Críticas a Scotland Yard tras disolver un acto por la joven asesinada por un policía

Diputados del Gobierno y líderes de la oposición han criticado la actuación de Scotland Yard, intentando disolver, en ocasiones con el uso de la fuerza, una concentración de varios cientos de personas en memoria de una mujer asesinada por un policía. Tanto la ministra de Interior, Priti Patel, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que son los gobernantes de la Policía Metropolitana, han pedido explicaciones.

La desaparición, hace diez días, de Sarah Everard, de 33 años, cuando caminaba a las 21.30 camino de su casa, en el distrito de Brixton, causó conmoción. El policía Wayne Counzes, de 48 años, fue detenido el martes como sospechoso del crimen y formalmente acusado del asesinato, en la mañana del sábado, ante un magistrado después de que el viernes los restos mortales de la víctima fueran identificados.

La asociación 'Reclamar las calles' convocó una vigilia el sábado por la noche en el parque de Clapham Common, cerca del lugar en el que Everard fue vista por última vez. Las organizadoras pusieron énfasis en su voluntad de que transcurriese de manera que cumpliese normas de seguridad sobre la pandemia. Pero Scotland Yard se negó a negociar los términos de la reunión.

Abogados representando a 'Reclamar las calles' llevaron a los tribunales la posición de la 'Met' y el juez les dio la razón. La última versión de normas del Gobierno sobre la covid no incluyen las manifestaciones, como hacían en versiones anteriores, en la lista de excepciones a la prohibición de reunirse más de dos personas al aire libre, pero eso no puede interpretarse -confirmó el juez- como que todas las formas de reunión o protesta son ilegales.

Scotland Yard aceptó que no tiene el poder de prohibirlas todas, pero hace unos días multó con unos 12.000 euros a la organizadora de una protesta de enfermeras contra la decisión del Gobierno de aumentar sus salarios este año un 1%, y advirtió a las organizadoras de la vigilia por Everard que serían multadas con la misma cuantía. Los organizadores cancelaron la vigilia ante la ausencia de diálogo.

Nutrida concentración

La duquesa de Cambridge, Catalina, acudió al mediodía al quiosco de música del parque, en torno al que se habían dejado ofrendas florales. No llevaba máscara y la concentración de personas era notable, pero no ofrecía la imagen de una aglomeración en la que el distanciamento no era posible. Cuando oscureció, eran varios cientos y la Policía decidió intervenir.

Empujones, detenciones, gritos de "os debería dar vergüenza". Lo ocurrido en Clapham contrastaba con Nottingham, donde la Policía permitió que personas distanciadas se reuniesen en el centro de la ciudad. En otras capitales británicas, las policías regionales prohibieron las manifestaciones. Las organizadoras pidieron que la gente prendiese una vela a las 21.30 del sábado, visible en el exterior de sus casas.

A la espera de las explicaciones de la jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, es probable que lo ocurrido el sábado debilite los argumentos en favor del proyecto de ley del Gobierno, que da más poderes a la Policía para prohibir manifestaciones. Se votará el lunes. Diputados conservadores anticonfinamiento ya han expresado su protesta por lo ocurrido.

"Se tomaron medidas cuando fue necesario. Cientos de personas estaban muy juntas y había verdadero riesgo de transmisión de coronavirus", defendió la comisionada adjunta de Policía, Helen Ball. Sin embargo, la ministra del Interior, Priti Patel, describió las escenas como "terribles" y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció que se ha puesto en contacto con la directora de Scotland Yard para "pedir una explicación urgente".