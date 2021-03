Irlanda y parte de Italia dejan de administrar la vacuna de Astrazeneca por precaución

Irlanda y parte de Italia han suspendido de forma preventiva la administración de la vacuna de Astrazeneca, a la espera de que se aclaren las dudas que han generado algunos problemas que se han detectado a personas a las que se les había administrado.

El Ministerio de Sanidad irlandés ha anunciado la suspensión de la administración de esta vacuna debido al riesgo de coágulos tras su inoculación detectado en Noruega.

La decisión se ha tomado tras un informe de la Comisión Nacional de Asesoramiento sobre Inmunización que recomienda su suspensión como "medida preventiva", ha explicado el ministro de Sanidad irlandés, Stephen Donnelly.

El Oficial Médico adjunto del Ministerio, Ronan Glynn, ha explicado que esperan que la suspensión sea de "semanas" dependiente de los datos adicionales sobre el fármaco que prepara la Agencia Europea del Medicamento.

Glynn ha recalcado en una entrevista con la televisión irlandesa que es una medida de "precaución" y que no se han dado casos como los de Noruega en Irlanda. "Es muy importante dar garantías a la gente de que no hay pruebas de una relación causa-efecto hasta el momento", ha argumentado. "Puede que no sea nada. Puede que sea una reacción exagerada y espero que se demuestre así en unas semanas", ha apuntado.

Según la ONU, hasta el momento Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia y Tailandia han detenido la inoculación con esta vacuna por precaución. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado este viernes que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19.

Por su parte, las autoridades de Piamonte (norte) han suspendido hoy de forma provisional y como precaución otro lote de vacunas de la farmacéutica británica AstraZeneca, tras la muerte de una persona que había recibido una dosis.

Se trata del lote ABV5811, otro distinto al que fue suspendido esta semana por la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA) también de la misma farmacéutica, tras los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados en varios países europeos y después de que en Sicilia se registraran dos muertes de dos personas que habían recibido la vacuna y que la Justicia italiana investiga.

El presidente de AIFA, Giorgio Palù, ha señalado en declaraciones a la televisión pública italiana que no existe hasta el momento correlación demostrada ni vínculo causal entre la administración de la vacuna y las muertes ocurridas, y que por tanto "no hay riesgo con Astrazeneca".

También el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha asegurado que las vacunas es la única solución para acabar con la pandemia y ha animado a la gente a no tener miedo, porque "las vacunas en Italia y en Europa son efectivas y seguras".

De momento, Italia ha inoculado 6,6 millones de dosis contra el coronavirus de las diferentes farmacéuticas que suministran al país y casi 2 millones de personas están inmunizadas con las dos que se necesitan.

El responsable de gestionar el estado de emergencia por el coronavirus en Italia, el militar Francesco Paolo Figliuolo, lanzó el sábado un plan para incrementar el ritmo de vacunación en el país, con el objetivo de inocular 500.000 dosis diarias y tener al 80 % de la población vacunada para septiembre.