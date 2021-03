Italia será el primer país europeo en fabricar la vacuna rusa

Los sucesivos Gobiernos italianos suelen presumir de que su país goza de una relación privilegiada con Rusia sin tener que renunciar a la centralidad europea ni tampoco a la plena sintonía con Estados Unidos. La secular mano izquierda de los italianos y su capacidad para llevarse bien con todo el mundo ha vuelto a quedar de manifiesto en la pugna geopolítica desatada a cuenta de las vacunas contra la covid-19.

Dos días después de que Christa Wirthumer-Hoche, directora de la junta directiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), arrojara dudas sobre la seguridad del preparado ruso Sputnik V al decir que ponérselo era como "jugar a la ruleta rusa", Moscú anunció que Italia va a ser el primer país europeo en fabricar este fármaco. Hungría, Eslovaquia y la República Checa ya han aprobado su uso sin esperar al veredicto de la EMA, que hasta la semana pasada no contó con toda la documentación necesaria para verificar su seguridad y eficacia.

Kiril Dmitriev, responsable del fondo soberano ruso que se encarga del desarrollo y exportación de la vacuna, confirmó este martes que se habían alcanzado acuerdos para producir dosis de Sputnik V en Italia, Francia, España y Alemania, sin ofrecer más detalles. Por otras fuentes se supo que en territorio italiano la fabricación la realizará la compañía farmacéutica privada Adienne Pharma & Biotech, de origen suizo y con una planta en la localidad de Caponago.

No obstante, las autoridades regionales de Lombardía, donde está situada esta fábrica, señalaron que se enteraron de la noticia por la prensa y añadieron que no hay ningún tipo de acuerdo entre instituciones públicas. Un portavoz del Ministerio francés de industria aseguró por su parte que no tenía información de que ninguna compañía gala fuera a producir la Sputnik V.

En el caso italiano la confirmación del contrato con Moscú vino de Vincenzo Trani, presidente de la Cámara de Comercio Italo-Rusa, un organismo privado con sede en Milán, que aseguró que la fabricación comenzará en junio y que se producirán hasta 10 millones de dosis antes de que acabe 2021. "El acuerdo es el primero de este tipo con un socio europeo. Puede considerarse un paso histórico, que prueba el buen estado de las relaciones entre ambos países y muestra que las empresas italianas ven más allá de las diferencias políticas", comentó Trani, que se mostró "optimista" respecto a la posibilidad de que la EMA dé su visto bueno al uso de la vacuna Sputnik V.

Roma lo desconoce

"Una cosa es la producción y otra la distribución y la compra de un producto", reconoció no obstante el presidente de la Cámara de Comercio Italo-Rusa. Fuentes del Gobierno de Mario Draghi explicaron que no sabían nada del acuerdo para la fabricación del suero creado en Rusia y aclararon que Roma no ha pedido a la EMA que se apresure a aprobar la Sputnik V.

Draghi, en cambio, sí que presiona para evitar la exportación a países que no sean de la UE de vacunas fabricadas en territorio europeo por empresas que no hayan cumplido con sus compromisos de entrega con Bruselas. La semana pasada lo demostró al bloquear el envío a Australia de 250.000 viales de Astra Zeneca.

Quien no tendrá que esperar a la aprobación de la Sputnik V para inmunizarse es el presidente italiano, Sergio Mattarella, que recibió ayer una dosis del fármaco de Moderna en un hospital público de Roma. El jefe del Estado esperó a que le tocara el turno a su grupo de edad y se vacunó como un italiano más.