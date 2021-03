EE. UU. permite a los vacunados visitar a otros inmunizados sin mascarilla ni distancia social

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han permitido que las personas vacunadas contra la covid-19 puedan reunirse con otras inmunizadas en interiores y sin usar mascarilla ni distancia social.

"Las visitas en interiores entre personas totalmente vacunadas sin mascarillas ni distancia social son probablemente de bajo riesgo. Por ejemplo, si estás totalmente vacunado, es probable que sea de bajo riesgo invitar a otros amigos totalmente vacunados a cenar dentro de tu residencia privada", explican en una guía publicada este lunes.

La autoridad sanitaria estadounidense admite también que los vacunados puedan visitar a personas no vacunadas de un mismo hogar con bajo riesgo de contraer la covid-19 en interiores sin usar mascarillas ni distanciamiento físico. Igualmente, a los vacunados se les elimina la necesidad de cuarentena y realizarse una prueba tras un contacto con un positivo si la persona es asintomática.

En cualquier caso, los CDC insisten en que todavía deben seguir llevando mascarilla y respetando la distancia social en público, así como cuando visiten a personas vulnerables. De la misma forma, deben seguir evitando las "reuniones en persona de tamaño mediano y grande". Si manifiestan síntomas, en cualquier caso, tendrán que realizarse una prueba diagnóstica.

"Las visitas o reuniones pequeñas probablemente representen un riesgo mínimo para las personas totalmente vacunadas. Las reuniones medianas o grandes y las que incluyen a personas no vacunadas de varios hogares aumentan el riesgo de transmisión. Aunque el riesgo de enfermedad puede ser mínimo para las personas totalmente vacunadas, deben ser conscientes de su riesgo potencial de transmitir el virus a otras personas si se infectan, especialmente si están de visita con personas no vacunadas con mayor riesgo de enfermedad grave por covid-19 o que tienen personas no vacunadas con mayor riesgo de enfermedad grave en sus propios hogares. Las personas totalmente vacunadas no deben visitar o asistir a una reunión si han dado positivo en los 10 días anteriores o están experimentando síntomas de covid-19, independientemente del estado de vacunación de las otras personas en la reunión", explica el organismo.