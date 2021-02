Sierra: "Sin salud, no hay economía; y sin economía, no hay salud"

En plena pandemia covidiana, el zaragozano Javier Sierra Andrés ha sido designado consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la embajada de España ante Naciones Unidas y organismos internacionales en Ginebra.

El añadido genérico organismos internacionales, ¿a qué se refiere en concreto?

A la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al sector alimentario.

¿En números viene a ser...?

La agricultura es un sector estratégico en España: casi el 10 por ciento del PIB. Somos el séptimo país exportador mundial de alimentos. Resulta básico estar en la OMC. Las ayudas de la Política Agraria Común representan 5.000 millones de euros en España , y todas tienen que estar en línea con los acuerdos de la OMC. También hay en la embajada consejeros de Comercio, Trabajo, Hacienda, sectores claves.

En estos tiempos de covid, no dice nada de la OMS…

No decía nada porque sabía que usted me lo iba a preguntar…

Preguntado queda.

Afecta al sector alimentario todo lo que concierne a la sanidad y seguridad de los alimentos. A través de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la interacción entre salud y economía es absoluta: sin salud, no hay economía; y sin economía, no hay salud. A mí me gusta decir además que la alimentación también está entre la salud y la economía. La covid ha acelerado un enfoque que venía gestándose hace años.

¿Cuál?

El enfoque ‘one health’.

Una salud, en español.

Exacto. El concepto viene a decir que la salud viene determinada por el medio ambiente, la sanidad animal y la salud humana.

¿La salud no se refiere exclusivamente a la salud humana?

No. Interactúan las tres variables.

La semana pasada, en esta página, el geógrafo Alberto Longares no hablaba de salud humana, sino de salud planetaria.

Claro. Los organismos internacionales ya trabajan de la mano con esta idea para hacer frente a futuras pandemias. El concepto no es nuevo, pero ahora ha ganado vigencia con la covid.

Cuéntenos algo de la misión de la OMS que recientemente visitó China para despejar incógnitas covidianas…

Fueron hace un mes expertos internacionales en Salud Pública y Zoonosis. Se trataba de estudiar cómo y dónde se originó el virus.

¿Alguna conclusión?

Sí. Que se necesitará más tiempo, pero es altamente improbable la tesis de Trump y algunos conspiranoicos que apuntaban a un laboratorio chino. También es altamente improbable la tesis china de la importación del virus a través de envases contaminados de productos congelados.

Vaya lío que se llevan Estados Unidos y China…

Además de virus, estamos hablando de geopolítica. Trump quería desacoplarse de China, no depender de la producción china. Hay riesgos globales de depender exclusivamente de un país. China lo fabrica todo, es la gran factoría del mundo, dependemos de ella. La covid evidencia ese gran riesgo.

El maldito coronavirus es mucho más que un ARN envuelto en lípido y rodeado por proteínas…

Es un enemigo invisible con consecuencias muy visibles y con una gran influencia geopolítica.

Antes de ocupar el cargo en Ginebra, también fue consejero de la embajada de España en Pekín. Precisamente, en Pekín…

De allí vine hace ya cinco años. Y cinco años en China son como diez en la Europa actual.

¿Tan rápido han avanzado? ¿Los niños chinos saben, por ejemplo, lo que ocurrió en Tiananmen?

Si los niños españoles no saben qué fue el 23-F, los chinos dudo que sepan qué pasó en Tiananmen… Además, allí existe la censura. Por cierto, en China cogí la gripe A, una mezcla de gripe humana, aviar y porcina en 2009. Ahora es la gripe dominante en el mundo... Ya tiene vacuna. Espero que la de la covid también sea eficaz y acabe siendo un catarro fuerte común más.