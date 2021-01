Ya han recibido la vacuna para la covid más de 22 millones de chinos

Más de 22 millones de personas en China han recibido ya una dosis de la vacuna para la covid-19, reveló este miércoles un alto cargo de la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.

Citado por el diario estatal Global Times, Zeng Yixin, subdirector de la Comisión, indicó que se han administrado hasta la fecha 22,77 millones de dosis y que el país "progresa adecuadamente" en su campaña de vacunación para grupos considerados de riesgo como funcionarios, empleados portuarios y transportistas.

Según la prensa local, el plan de las autoridades pasa por vacunar a 50 millones de personas antes del periodo vacacional por el Año Nuevo lunar, que en 2021 cae entre el 11 y el 17 de febrero, momento en que cientos de millones de migrantes urbanos viajan a sus lugares de origen.

"Antes de inyectar las dosis, el personal encargado de la campaña debe de informar a los que se vayan a inocular de las contraindicaciones así como realizar seguimiento de cualquier reacción adversa", agregó Zeng.

No obstante, en algunas provincias chinas se han cancelado ya las ferias, celebraciones multitudinarias y exposiciones típicas de estas fechas y han pedido que no se viaje si no es imprescindible.

Las restricciones a los viajes, ya sean oficiales o mediante "recomendaciones", harán que el número de desplazamientos se reduzca en un 40 % con respecto al del Año Nuevo chino de 2019, según las autoridades.

El pasado 15 de diciembre, China aprobó una campaña de vacunación de cara al invierno que se centra en personas de grupos de riesgo como las anteriormente citadas y trabajadores de cadenas de frío, personal sanitario o empleados de mercados, entre otros.

La vacunación para estos casos "de emergencia" ya se había llevado a cabo desde mediados de 2020, con un total de 4,5 millones de dosis distribuidas hasta finales del pasado año.

Los planes contemplan que, una vez se aprueben más vacunas y se amplíe la capacidad de producción, se comenzará a suministrar el antígeno a ancianos o enfermos crónicos y al resto de la población.

El último día de 2020 China dio su primer visto bueno a la comercialización de una de las vacunas para la covid desarrolladas en el país, la de la farmacéutica estatal Sinopharm y su subsidiaria Instituto de Productos Biológicos de Pekín, que, según esta última empresa, tiene una eficacia del 79,3 %.