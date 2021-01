La Comisión Europea exige a AstraZeneca que cumpla las entregas por razones morales y legales

La Comisión Europea (CE) exigió este miércoles a la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca que respete sus compromisos legales y "morales" y encuentre una solución para entregar las dosis de su vacuna firmadas con la Unión Europea (UE) y que ha anunciado que no podrá suministrar a tiempo.

"Estamos en una pandemia. Perdemos gente todos los días. Esto no son números, son personas", dijo en rueda de prensa la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, quien, tras cierta confusión a lo largo del día, confirmó que este mismo miércoles a las 18.30 hora local se celebrará una nueva reunión con la farmacéutica para abordar el problema.

Dosis desde Reino Unido

La Comisión Europea ha invertido 336 millones de euros para ayudar al desarrollo y a la producción de la vacuna de AstraZeneca, si bien aún no ha desembolsado todo el dinero. La Comisión ha instado a AstraZeneca a enviar a la UE dosis de su vacuna desde alguna de las dos plantas que la farmacéutica tiene en Reino Unido si ha registrado problemas de producción en una de las plantas que tiene dentro del bloque. Fuentes del Ejecutivo comunitario han señalado que el contrato con la compañía prevé que las entregas a los Estados miembros se harán desde cuatro fábricas, de las cuales dos se encuentran en Reino Unido, una en Bélgica y la cuarta en Alemania. El acuerdo, explican, no hace distinción entre ellas. Hasta ahora, AstraZeneca ha argumentado que el retraso en la entrega de dosis de su vacuna a los Estados miembros de la UE se debe a un peor "rendimiento" en una de las fábricas que tiene en la UE, una razón que Bruselas ve "inconsistente" porque da por seguro que la empresa tiene más vacunas en el resto de plantas. "No se nos ha dicho cuál es el problema real", critican las mismas fuentes, que apuntan incluso a "diferentes versiones" dentro del equipo de representantes de AstraZeneca que han mantenido conversaciones con la Comisión Europea. "No nos creemos que no tengan 'stock' (de vacunas) en las otras tres plantas", han enfatizado.

Las dos partes se reunirán de nuevo esta tarde a partir de las 18.30 horas y Bruselas espera que el grupo farmacéutico explique "con claridad" cómo piensa solucionar el problema y cumplir con el contrato. Aunque no han querido entrar en cifras concretas, fuentes del Ejecutivo comunitario señalan que AstraZeneca prevé entregar únicamente un cuarto de las dosis prometidas para todo el tercer trimestre, que alcanzaban una cantidad de "tres cifras". Esta reducción es "inaceptable" para Bruselas. Además, la Comisión Europea ha invitado a AstraZeneca a publicar el contrato firmado entre ambas partes para la adquisición de hasta 400 millones de vacunas, puesto que entiende que su consejero delegado, Pascal Soriot, ya ha desvelado algunas de las cláusulas protegidas por confidencialidad en la entrevista que concedió este martes a varios medios europeos.