Hallan muerta a la joven modelo y actriz surcoreana Song Yoo-jung

La actriz surcoreana Song Yoo-jung fallecía el pasado 23 de enero en en Seúl, Corea del Sur, a los 26 años. Así lo ha confirmado la agencia que la representaba, Sublime Artist Agency, a través de Instagram. Aún no han trascendido las causas de la repentina muerte, aunque no se le conocían problemas de salud previos. "La actriz Song Yoo-jung nos ha dejado. Yoo siempre fue una amiga que daba felicidad con una sonrisa brillante y era una actriz maravillosa que interpretaba con más pasión que nadie", ha informado la agencia en un comunicado.

La prensa internacional ha recogido el fallecimiento de la joven actriz que, a pesar de ser desconocida en España, tenía una prometedora carrera en Corea del Sur, país que exporta grupos de moda y cultura pop adolescente a todo el planeta.

Song Yoo-jung era conocida por sus papeles en series de televisión como 'Make a Wish', de 2014 a 2015 y 'School', en 2017. Antes, apareció en 'Golden Rainbow' (2013) y más recientemente participó en la webserie 'Dear My Name' (2019).

Song también era modelo y había protagonizado campañas para marcas como Estée Lauder, The Body Shop, Baskin-Robins y Heart Percent, entre otras.

También participó en el vídeo musical de la banda de coreana Standing Egg, en la canción From Friends to Lovers.