Abren siete grandes centros, entre ellos estadios de fútbol, para la vacunación masiva en Inglaterra

Siete grandes centros para la vacunación masiva contra la covid-19, entre ellos estadios de fútbol, abren este lunes en Inglaterra, con los que el Gobierno británico espera acelerar el plan de inmunización de la población a fin de controlar la extensión de la enfermedad.

Se trata de estadios de fútbol o centros de conferencias en Londres, Bristol, Newcastle, Manchester, Stevenage, Birmingham y Surrey, donde se vacunarán a los grupos más vulnerables.

El Ejecutivo confía en vacunar a unos dos millones de personas cada semana y acelerar el plan de inmunización a fin de vacunar a más de 13 millones para el próximo 15 de febrero.

Además de los hospitales que ya están vacunando desde el pasado de diciembre y de los nuevos centros que abren hoy, ambulatorios y algunas farmacias se sumarán a finales de esta semana al programa, en momentos en que la Sanidad afronta una enorme presión por el alza de los contagios de la covid-19.

El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, pidió este lunes a la ciudadanía que cumpla con las medidas restrictivas para superar la actual crisis, en una sesión de preguntas y respuestas organizado por la cadena BBC a miembros de su audiencia.

LA SANIDAD BRITÁNICA AFRONTA SU "MOMENTO MÁS PELIGROSO"

Whitty admitió que el país afrontará "el momento más peligroso" de la pandemia en las próximas semanas antes de que el programa de inmunización pueda tener un impacto a la hora de reducir el número de contagios y los fallecimientos por la enfermedad.

Las próximas semanas serán "las peores" para el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés), insistió.

"Este es un problema de todos. Cada contacto innecesario que uno tiene con alguien es un vínculo potencial en la cadena de transmisión que llevará a una persona vulnerable", agregó.

Según Whitty, el domingo había 30.000 personas ingresadas en el hospital con covid-19, en comparación a las 18.000 hospitalizadas durante la primera ola el pasado mes de abril.

Quien no esté "conmocionado" por el número de personas hospitalizadas "no ha entendido" esta crisis, subrayó el director, en clara referencia a los individuos que aún tienen contactos con otros o no usan mascarillas en los lugares donde es exigida.

EL GOBIERNO APORTARÁ DETALLES SOBRE EL PLAN DE VACUNACIÓN

El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, tiene previsto ofrecer esta tarde una rueda de prensa para informar sobre el plan de vacunación con los preparados aprobados por los reguladores.

El pasado viernes, los reguladores británicos aprobaron la vacuna contra la covid-19 de Moderna, la tercera que entra en el programa de vacunación contra el coronavirus en el Reino Unido.

La Agencia reguladora de medicinas y productos para la salud (MHRA, en inglés) dio el visto bueno a esta vacuna, que otorga un 94 % de protección contra la covid-19, después de que aprobase el año pasado las de Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca.

El Gobierno tiene comprometidas 17 millones de dosis de Moderna, aunque serán entregadas recién empiece la próxima primavera.

Según las últimas cifras oficiales, otras 563 personas murieron el domingo, con lo que el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende a 81.431.