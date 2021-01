En vídeo | Las redes sociales se llenan de imágenes del asalto al Capitolio

Los manifestantes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han retirado las vallas que rodean el Capitolio y han logrado ingresar en el edificio, en plena sesión de ambas cámaras del Congreso para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre. Rápidamente, periodistas, congresistas y empleados han comenzado a compartir en las redes sociales los primeros vídeos y fotografías del asalto y de los momentos de tensión vividos en el interior.

Ahurissant ! Les partisans de Trump ont envahi le Capitole, attaquant la police https://t.co/CcNbSGTaQb@ElijahSchafferpic.twitter.com/iMBM1UXV1I — L'important (@Limportant_fr) January 6, 2021

Los manifestantes, que han llamado "traidores" a los agentes, han atravesado el perímetro del Capitolio poco después de las 13.00 horas (hora local), momentos después de que haya comenzado la sesión conjunta del Congreso del país estadounidense para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Algunos de ellos se han enfrentado a la Policía, mientras que varios agentes han hecho uso de gas pimienta para intentar dispersar a la multitud, según ha informado la cadena de televisión CNN. Además, también se ha utilizado gas lacrimógeno, pero por el momento no está claro si lo han usado los manifestantes, que portan banderas en las que puede leerse "No me amenaces", o la Policía.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

Esta situación ha llevado al cierre del Capitolio, edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, mientras que la sala de sesiones de la Cámara de Representantes ha sido evacuada.

Video from the chamber. pic.twitter.com/UKF7MScHKN — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Asimismo, la Policía del edificio ha hecho sonar la alarma de emergencia, que se ha acompañado con un mensaje en el que se pedía a las personas que están dentro de las instalaciones que "buscaran refugio" y "permanecieran en silencio" debido a una "amenaza interna".