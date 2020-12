Trump advierte de que sus intentos de seguir en la presidencia "no han terminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordará este día durante el resto de su vida. Este lunes, los 538 compromisarios del Colegio Electoral se reúnen para proclamar a Joe Biden como nuevo presidente. La mayoría de los Estados certificaron el pasado martes sus resultados en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, un paso que cimienta la victoria del demócrata y que dificulta cualquier desafío legal del republicano.

En realidad, este llega muy debilitado a la confirmacióntras el varapalo que le propinaron este fin de semana los nueve magistrados del Tribunal Supremo al rechazar la denuncia del fiscal general de Texas que pretendía anular los resultados electorales en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La demanda, respaldada por el propio Trump y más de cien congresistas y fiscales republicanos, era prácticamente el último cartucho del todavía presidente para tratar de revertir el resultado de los comicios: de haber prosperado, le habrían proporcionado 62 votos del Colegio Electoral, suficientes para conservar el cargo.

Aun así, todo indica que el inquilino de la Casa Blanca solo admitirá una derrota al modo del general Custer. Con las botas puestas. Este mismo domingo, en una entrevista en la cadena Fox aseguró que su estrategia para conservar la presidencia "no ha terminado" y que su intención es "seguir avanzando" en sus esfuerzos por evitar la llegada de Joe Biden al despacho oval. "Tenemos numerosos casos (judiciales) locales. Estamos en algunos de los Estados que nos manipularon y nos robaron", adujo, no sin reconocer que "tenemos poco tiempo". "No quiero hablar de eso", añadió al ser preguntado sobre si acudirá en enero a la toma de posesión de Biden.

Disturbios y diez heridos

Aparte del líder republicano, su abogado personal, Rudy Giuliani, y la asesora legal de la que fuera su campaña, Jenna Ellis, han insistido en que, "a pesar de los intentos de los medios para desesperadamente proclamar que la lucha ha terminado, nosotros seguiremos defendiendo la integridad de las elecciones hasta que los votos legales se cuenten de manera justa y precisa".

Su argumento es que el voto por correo y anticipado promovido en algunos Estados para evitar los riesgos de la pandemia del covid-19 habría permitido introducir papeletas ilegales, una tesis de la que ningún investigador o tribunal ha encontrado indicios de fraude. Un nutrido grupo de cargos republicanos también acompaña a Trump en esta peculiar cruzada y alguno en Texas pidió este fin de semana crear una unión de Estados propia, al margen del país que liderará Biden cuando reciba las llaves de la Casa Blanca el 20 de enero. A partir de ese día, empresas como Facebook y Twitter transferirán también a su nombre las cuentas presidenciales de las redes sociales.

Cabe recordar que en EE. UU. el presidente no se selecciona mediante el voto popular, sino con un sistema indirecto: los ciudadanos eligen a los compromisarios del Colegio Electoral que les representan y cuyo número varía dependiendo de cada Estado. Biden ganó en territorios que asignan 306 delegados (o votos), mientras que Trump acumuló 232. Hoy lunes, este órgano debe certificar al demócrata como nuevo líder en un acto formal previo a la investidura de enero.

Mientras tanto, el ambiente en las calles está crispado. Un millar de defensores del republicano volvieron a protestar este fin de semana por el "fraude" en Washington y se produjeron disturbios debido a distintos enfrentamientos con miembros del movimiento Black Lives Matter y entre los grupos de extrema derecha e izquierda Proud Boys y Antifa. Los incidentes ocasionaron diez heridos, entre ellos dos policías cuya vida no corre peligro y cuatro ciudadanos en estado crítico por lesiones con arma blanca.