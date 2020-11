Leopoldo López: "Hay que trabajar con una agenda que lleve a Venezuela a unas elecciones"

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha explicado los retos que tiene su país en un encuentro con el presidente de WAN-IFRA y de HENNEO, Fernando de Yarza.

¿Cómo se siente siendo libre? Sobre todo teniendo en cuenta a sus hijos.

Tuve varias conversaciones con ellos por videollamada, pero no es lo mismo verme en dos dimensiones que en tres. Sobre la libertad puedo decir que no me siento completamente libre. Tengo sentimientos encontrados. Estoy muy feliz de estar con mi familia pero no soy del todo libre. Siento la responsabilidad de continuar con la lucha por la libertad de Venezuela. La libertad para mí no es algo individual. Es algo colectivo.

¿Cómo va a llevar la estrategia de devolver la libertad a Venezuela desde la vía segura?

Yo nunca quise irme de Venezuela. Ahora a trabajar con toda Europa y con todos nuestros aliados, el continente americano también. Con una agenda muy concreta, una agenda que nos lleve primero a poner como prioridad de nuestra lucha que en Venezuela se logre una elección presidencial, y subrayo lo presidencial, porque se han hecho otras propuestas. Lo segundo denunciar en todas las instancias la situación de violación de derechos humanos que hay en nuestro país. Nosotros asumimos como una tarea muy importante de llevar a todas las instancias internacionales que corresponden cómo en Venezuela se están violando de manera sistemática y permanente los derechos humanos de los venezolanos. Y lo tercero canalizar la ayuda humanitaria.

En abril de 2019 hubo una movilización. ¿Por qué fracasó lo que se podía esperar como una rebelión dentro del ejército?

Lo primero es que la tesis de que hubo un engaño o una manipulación la descartamos porque si no yo no estaría aquí hablando con ustedes, es decir, si ese hubiese sido el objetivo, yo hubiese salido de mi casa e inmediatamente me llevaban detenido nuevamente o, en el transcurso de esa mañana, me hubiesen llevado detenido nuevamente. Recibimos llamadas de mandos policiales y militares, y les dije que si eran ellos vinieran a mi casa. Ahí se abrió un proceso. Después, la popularidad de Juan Guaidó subió veinte puntos en solo unas semanas. Eso nos dijo que el movimiento fue bien acogido por los ciudadanos. Quedó claro que a la dictadura la sostiene la estructura policial y militar.

¿Qué piensa de que estos tres políticos socialistas -Sánchez, Borrell y Zapatero- lleven estrategias diferentes y cómo lo valora?

Comienzo por el presidente Sánchez. Tuve una reunión con el presidente Sánchez la semana pasada, una reunión muy positiva, yo la valoro como una reunión muy constructiva para tener una visión compartida de cuál debe ser la ruta a seguir con respecto a Venezuela. Le vi comprometido y empático. Al presidente Rodríguez Zapatero lo conozco, él me vistió en la cárcel en varias oportunidades, me visitó en la cárcel, en cuanto estuve en casa por cárcel, comparto con él el hecho de que Venezuela es importante, pero no comparto la visión que él ha tenido con respecto a cómo abordar una negociación. Sobre el ministro Borrell valoro la posición que él tiene de interés por Venezuela, lo ha tenido, lo ha manifestado y estoy convencido de que con él también vamos a poder articular y tener una posición compartida.

¿Y Pablo Iglesias?

Estuvo en Bolivia y yo le diría que nosotros queremos para Venezuela lo que se celebró en Bolivia, y que él fue a la toma de posesión. Queremos en Venezuela unas elecciones presidenciales, libres, justas y verificables.

