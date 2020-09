Trump dice que si no fuera por él habría millones de muertos de covid-19

El presidente de EE.UU.,, Donald Trump, aseguró que si no hubiese sido por él en lugar de 200.000 fallecidos por la pandemia de la covid-19, cifra superada hoy en Estados Unidos, habría más de 2 millones de muertos y culpó a China por "dejar escapar la plaga".

Preguntado sobre la cifra de 200.000 muertos por la pandemia en el país, superada este miércoles, el presidente dijo que "es una pena. Creo que hicimos lo apropiadamente y lo hicimos bien. Tendríamos dos millones y medio de muertes o así. Tendríamos un número que sería sustancialmente mayor (...) Podríamos tener dos, dos y medio o tres millones (de muertos)".

Estados Unidos superó este martes los 200.000 fallecidos por la COVID-19 y totalizó 6.890.014 casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

"China tendría que haberlo parado (el virus) en su frontera. No deberían haberlo dejado extenderse por todo el mundo y eso es terrible", agregó Trump, quien presumió por haber ordenado rápido cerrar las fronteras a la entrada de ciudadanos chinos, algo que no obstante no sirvió para detener la expansión del virus en EE.UU.

En un mitin en el estado clave de Pensilvania esta noche, Trump no mencionó el hecho de que Estados Unidos tiene el número total más alto de muertos y contagios del mundo, así como uno de los índices de contagios por cada 100.000 habitantes más abultado, aunque sí afirmó: "Estamos destruyendo el virus".

Estados Unidos experimenta desde comienzos del mes un aumento de las infecciones que coincide con el inicio del curso escolar y universitario y la relajación de las medidas de contención.

"No lo llaméis el coronavirus; es el Chinavirus. Corona, corona suena a villa italiana o algo así. Es Chinavirus", se mofó Trump en un acto de campaña cerca de Pittsburgh (Pensilvania).

En un mitin repleto de personas, muchas de ellas sin mascarilla y sin ninguna distancia entre ellas, Trump se burló de su rival demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden.

"Va siempre con la mascarilla puesta. Todo ese dinero en cirugía plástica para cubrirla con una mascarilla", agregó Trump.

El balance provisional de fallecidos en EE.UU. por la pandemia –200.654- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente Trump rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.