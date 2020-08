Así viven los países europeos el temor a una segunda ola de la covid-19

2

EL REINO UNIDO CAMBIA DE METODOLOGÍA

El Reino Unido notificó este jueves 18 muertos por COVID-19, tras un cambio en la metodología para contar los fallecidos que ha suprimido 5.377 decesos del registro oficial.

A partir de hoy, las autoridades británicas solo contabilizarán como muertes por coronavirus aquellas que se hayan producido en un plazo de 28 días desde que el paciente dio positivo en un test, un criterio que ya se utilizaba en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, pero no en Inglaterra.

Con esa modificación, el total acumulado de muertes en el Reino Unido desde que comenzó la pandemia ha pasado de las 46.706 ayer a las 41.347 notificadas hoy.

El Gobierno central no recibió hoy datos sobre casos positivos en Inglaterra, por lo que no ha actualizado la cifra de nuevos contagios en el conjunto del país.

Tras dos jornadas consecutivas por encima de las 1.000 infecciones diarias, el total acumulado de contagios en el país desde que comenzó la pandemia se mantiene en 313.798.