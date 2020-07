Alemania avisa del riesgo de las vacaciones

Las vacaciones pueden desatar la segunda oleada de la pandemia de coronavirus. Este ha sido el mensaje de alerta que mandó este lunes el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn. Tras el revuelo generado por la constatación de que las medidas de seguridad no se están cumpliendo en muchos puntos turísticos de la UE, instó a no bajar la guardia. Ni siquiera en el descanso estival.

"El peligro es real. La pandemia no ha pasado, estamos en medio", destacó Spahn, que ejerce este semestre de presidente de turno del Consejo de Ministros de Sanidad de la UE. Señaló que también durante las vacaciones es preciso mantener las restricciones impuestas a la vida pública, tras recordar que los viajes y el contacto social "facilitan la propagación" del Sars-CoV2. "Distancia, higiene y mascarillas", recordó el ministro haciendo referencia al lema del Gobierno de Berlín para recordar las claves para controlar la propagación de la pandemia. No obstante, pidió cautela a sus socios europeos y no reintroducir sin consensuar restricciones al movimiento de personas dentro del espacio comunitario.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la presentación de un estudio del Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia en Alemania. Este trabajo de serología concluye que sólo el 1,3% de 12.000 individuos sanos analizados contaba con anticuerpos contra el Sars-CoV2. Este dato "refuerza nuestra creencia de que la mayor parte de la población germana no ha tenido aún contacto con el coronavirus", aseguró el presidente del RKI, Lothar Wieler, que pidió extremar las precauciones.

Dicho informe, aclaró el experto virólogo, "no es representativo" del conjunto de la población alemana porque se basa en muestras de donantes de sangre, que por definición sólo pueden ser adultos con ciertos requisitos previos de salud. Entre personas con enfermedades crónicas la tasa con anticuerpos puede ser muy distinta, explicó Wieler.

Entre los resultados más interesantes del informe del RKI destaca el hecho de que presentaban anticuerpos contra el coronavirus el doble de hombres que de mujeres. También resaltaban las diferencias por edades, explicó Wieler. El segmento entre 40 y 49 años era con diferencia el que contaba con menos individuos inmunizados. La mayor proporción de ellos (1,9%) se ha detectado en las personas de entre 25 y 29 años. Se trata, en todo caso, señaló el experto, de datos "provisionales", porque el estudio, que arrancó en marzo, sigue en marcha.

Suministros sanitarios

Spahn, que presidirá esta semana la primera reunión informal de ministros de Sanidad de la presidencia alemana, recalcó que para Berlín será "prioritario" abordar de manera conjunta y coordinada la situación provocada por la pandemia y sus consecuencias. Destacó a este respecto la importancia de que la UE alcance cierto grado de autonomía en materia de suministros sanitarios. Los déficit en este ámbito resultaron evidentes en los primeros compases de la pandemia en Europa, entre febrero y marzo, apuntó el ministro, cuando los 27 sufrieron en mayor o menor medida problemas de desabastecimiento de mascarillas y material de protección.

Muchos socios dependían y dependen de proveedores de terceros países, porque la producción interna tras décadas de deslocalización es mínima. En concreto, el ministro germano abogó por reducir la dependencia de China tanto de este tipo de materiales como de «determinadas sustancias», en referencia a componentes químicos para medicamentos y test de detección de la enfermedad. El primer paso es, a su juicio, elaborar con sus homólogos una lista conjunta de estos productos cuya fabricación se quiere devolver, al menor en gran medida, a suelo europeo.

Spahn, hablando ya en nombre de todos los socios europeos, lamentó la decisión de Estados Unidos de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de las diferencias de Washington con el organismo internacional en relación a la pandemia. Es un "duro revés" para esta entidad y para el multilateralismo, reconoció el ministro alemán.