Trump vuelve a contradecir a Fauci y cree "absolutamente" que los colegios deberían reabrir en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a contradecir al principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, y ha afirmado que cree "absolutamente" que los colegios estadounidenses deberían reabrir. "Creo absolutamente que deberían reabrir los colegios", ha indicado Trump. "No considero que el país pueda regresar si las escuelas están cerradas (...) y diría firmemente que deberían abrirse", ha insistido, al tiempo que ha recordado que esta decisión deben tomarla los estados, de forma individual, pero que "no estarán abiertos si las escuelas no lo están".

En cuanto a Fauci, sobre sus afirmaciones de que los colegios deberían abrir de forma cautelosa y que, en algunos lugares, no deberían reabrir ni en otoño, el presidente estadounidense ha aseverado que "no son una respuesta aceptable".

En este contexto, ha especificado que los profesores de mayor edad "tal vez deberían quedarse fuera un poco más de tiempo". En cuanto a los rangos de edad, ha matizado que los profesionales educativos que no deberían volver a las aulas de manera presencial son los de 65 años, "quizá, si se quiere ser conservador, diría 60", según ha informado la cadena de televisión CNN. "Estamos reabriendo nuestro país. Las personas lo quieren abierto. Las escuelas van a abrir", ha zanjado el mandatario norteamericano.

Trump ha sostenido desde el principio de la crisis del covid-19 su inclinación a no detener la actividad de Estados Unidos y, después, a reabrir el país lo antes posible, en confrontación con lo que expertos y gobernadores han abogado. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus, con casi 1,4 millones de casos confirmados y más de 84.000 muertos.