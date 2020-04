La OMS moviliza a los líderes mundiales para acelerar la obtención de la vacuna

El calendario apremia. Cuando el balance de víctimas del coronavirus está a punto de romper el umbral de las 200.000 muertes en el planeta, no hay tiempo que perder. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que aplazó decisiones en los pasos iniciales de la pandemia, por fin se ha puesto en cabeza de la reacción mundial contra la Covid-19. Su actividad es frenética en las últimas jornadas y no hay mañana en la que su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no comparezca para alertar sobre la urgencia de una respuesta.

Así, el epidemiólogo etíope convocó este viernes, vía videoconferencia, a los principales líderes mundiales para tejer una "colaboración histórica" que permita "acelerar los trabajos para obtener pruebas, medicamentos y vacunas contra el patógeno, y compartir los resultados con todo el mundo para garantizar el acceso equitativo a los tratamientos".

Quien no cogió el teléfono fue, como se esperaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que parece haber optado por soluciones personales para 'desinfectar' a los enfermos. Tampoco China dio señales de vida. Sí respondieron a la llamada urgente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la canciller alemana, Angela Merkel; los presidentes francés, Emmanuel Macron, y español, Pedro Sánchez; el primer ministro italiano, Giuseppe Conte; o el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Líderes de Asia, Oriente Próximo y América también se unieron a la cumbre telemática.

"Nos enfrentamos a una amenaza común que solo podemos vencer con un enfoque común", dijo Ghebreyesus, mientras se iniciaba la reunión virtual. "La experiencia nos ha dicho que incluso cuando hay herramientas, no han estado igualmente disponibles para todos. No podemos permitir que eso suceda".

Porque solo con campañas de vacunación masivas se logrará frenar eficazmente la pandemia, según coinciden epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública. "La puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz serán necesarias para interrumpir totalmente la transmisión", indicó Ghebreyesus.

En su opinión, una vacunación masiva permitiría inmunizar a un alto porcentaje de la población, lo que impediría circular al virus y frenaría la epidemia, como ocurrió en 1980 con el caso de la viruela.

Apoyos del G-7 y el G-20

Von der Leyen, por su parte, señaló que el objetivo de un compromiso global sería conseguir 7.500 millones de euros a principios de mayo para acelerar el trabajo de prevención, diagnóstico y tratamiento. "Continuaremos movilizando a todos los países del G-7 y G-20 para que respalden esta iniciativa". La presidenta de la Comisión Europea incluso se mostró optimista y convencida de que se podrá, incluso, "reconciliar en torno a esta iniciativa a China y a Estados Unidos, porque la lucha contra la Covid-19 es por el bienestar humano y no debe haber división para ganar esta batalla".

La ansiada vacuna, mientras, parece cada vez más cercana. Científicos de todo el mundo trabajan en, al menos, un centenar de proyectos desde mediados de enero, cuando se obtuvo la secuencia completa del nuevo coronavirus. "Hay muchas posibilidades de que alguna funcione. El éxito en otoño es posible si todo va a la perfección", afirmaba este viernes al diario 'The Times' la especialista británica Sarah Gilbert.

El optimismo preside las investigaciones, que ven opciones de que el próximo año se pueda contar ya con un tratamiento contrastado. "Si realmente tenemos suerte", podría haber una vacuna en 12 o 18 meses, cuando normalmente hay que contar con varios años de investigación, ensayos clínicos y producción, según Seth Berkley, presidente de la Alianza para las Vacunas.

