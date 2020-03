La fiesta de cumpleaños de una 'influencer' rusa acaba en tragedia

Lo que pintaba como la feliz celebración de cumpleaños de la 'instagramer' rusa Ekaterina Didenko, acabó en una terrible tragedia, en la que perdieron la vida su marido, Valentín, de 32 años, y dos de sus amigos.

La joven decidió celebrar su 29 cumpleaños en el complejo de piscinas Devyaty Val de Moscú. En un momento de la fiesta, algunos de los invitados decidieron tirar unos 30 kilogramos de hielo seco en la piscina para crear un efecto de humo. En el vídeo grabado durante la celebración se ve que cómo los invitados, vestidos con trajes protectores y máscaras, vierten hielo seco en el agua para después saltar a la piscina.

Lo que en ese momento desconocían es que la mezcla originó una serie de explosiones que ocasionaron quemaduras químicas e intoxicaciones a algunos invitados y, en el caso de tres de ellos, su muerte.

"No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer... Hoy exploté", dijo Didenko después del suceso en su perfil de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores.