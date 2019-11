El exasesor de Trump Roger Stone, declarado culpable en un caso relacionado con la trama rusa

Un jurado federal en Washington declaró culpable de todos los cargos que enfrentaba Roger Stone, que fue uno de los asesores más cercanos del presidente de EE.UU., Donald Trump, en un caso relacionado con la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

Stone, de 67 años, enfrenta ahora una pena máxima de 50 años en prisión por los siete cargos que se le imputaban, entre ellos el de mentir al Congreso, aunque se espera que la sentencia sea mucho más leve por tratarse de una primera condena.

Según la fiscalía, Stone actuó como enlace entre la campaña de Trump en 2016 y la plataforma WikiLeaks, que difundió correos electrónicos robados al Comité Nacional Demócrata que eran "perjudiciales" para la campaña de la candidata presidencial de ese partido, Hillary Clinton.

Trump no tardó en reaccionar y criticó el "doble rasero" de la Justicia estadounidense, al comparar los delitos cometidos por Stone con el comportamiento de Hillary Clinton y el exdirector del FBI, James Comey, entre otros.

"Entonces, ahora condenan a Roger Stone por mentir y quieren encarcelarlo por muchos años más", escribió Trump en Twitter.

"Bueno, ¿Qué pasa con la deshonesta Hillary, Comey, (el exagente del FBI, Peter) Strzok, (la ex agente del FBI, Lisa) Page, (el director adjunto del FBI, Andrew) McCabe, (el exdirector de la CIA, John) Brennan, (el director de Inteligencia Nacional, James) Clapper, el sospechoso (legislador demócrata Adam) Schiff, (el ex fiscal general adjunto, Bruce) Ohr y (su mujer) Nellie, (el ex espía británico, Christopher) Steele y todos los demás, incluido el propio (ex fiscal especial, Robert) Mueller? ¿No mintieron?", añadió.

"¿Un doble rasero como nunca antes se había visto en la historia de nuestro país?", se preguntó el presidente.

Stone, que trabajó hasta agosto de 2015 en la campaña electoral de Trump y después mantuvo contacto regular con él, fue detenido por el FBI el pasado 25 de enero en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).

El estratega enfrentaba cinco delitos de declaración falsa, más uno de obstrucción de procedimiento oficial y otro de manipulación de testigos, todos vinculados a la investigación sobre la trama rusa, y el jurado le declaró culpable de todas las acusaciones durante su segundo día de deliberaciones en Washington.

El equipo del fiscal que dirigió la investigación de la trama rusa, Robert Mueller, aseguró este año que tenían pruebas de que Stone se había comunicado con la plataforma WikiLeaks durante su ataque al servidor de los demócratas en 2016.

Mueller aseguró que su equipo "obtuvo y ejecutó docenas de órdenes de allanamiento en varias cuentas utilizadas para facilitar la transferencia de documentos robados, para su liberación".

"Varias de esas órdenes se ejecutaron en cuentas que contenían las comunicaciones de Stone con Guccifer 2.0 y con la Organización 1", que es WikiLeaks, de acuerdo al documento judicial.

En el mediático juicio a Stone, que comenzó el pasado 5 de noviembre, testificó la semana pasada Steve Bannon, el populista exasesor de Trump, que reconoció que la campaña electoral del ahora mandatario veía al acusado como un posible enlace con WikiLeaks.