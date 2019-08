Greta Thunberg celebra su primer año de lucha contra el cambio climático: "Continuaremos todo el tiempo necesario"

La joven activista sueca, Greta Thunberg, ha celebrado a través de la red social Twitter su primer año de lucha contra el cambio climático y ha aprovechado para reafirmar su mensaje. "Continuaremos todo el tiempo que sea necesario", ha manifestado la joven.

Esta lucha le ha llevado a realizar un viaje transátlantico en el velero ecológico Malizia, acompañada por el príncipe monegasco Pierre Casiraghi, para acudir a la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre.

La adolescente de 16 años ha recordado que comenzó a faltar los viernes a clase el 20 de agosto de 2018 "porque algo había que hacer". Su movimiento ya ha congregado a millones de personas en todo el mundo bajo el lema 'Fridays For Future' (Viernes por el Futuro).

Sin embargo, esto no coincide con la publicación del periódico británico 'The Times', un artículo recogido por Europa Press, en el que acusa a la activista sueca de formar parte de un lobby verde, que serviría para que algunas empresas consigan grandes contratos gubernamentales.

De acuerdo a la información del medio británico, cuando Greta Thunberg protestó junto al parlamento sueco, el 20 de agosto de 2018, en ese momento pasaba por la calle el fundador de la plataforma 'We Don't Have Time' (No Tenemos Tiempo), Ingmar Rentzhog, y sacó una foto a la chica, que finalmente se hizo muy popular. Con el paso de los meses se descubrió, que el fundador de la plataforma ya conocía previamente a Greta Thunberg y la acción que iba a llevar a cabo.

No es la primera vez que acusan a Greta Thunberg de formar parte de algún movimiento lucrativo pero siempre ella ha desmentido toda vinculación. "A mucha gente le encanta difundir rumores de que me pagan, que hay gente detrás mía, pero soy absolutamente independiente y lo que hago es completamente gratis", defiende.