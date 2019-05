La coincidencia de las elecciones locales con las europeas está dejando en la sombra a estas últimas. Lo cercano es más accesible, lo conocemos mejor y podemos evaluar más fácilmente las propuestas que se presentan para mejorarlo. Tengamos en cuenta, no obstante, que las políticas locales y autonómicas están muy condicionadas por las líneas políticas y los programas europeos. De modo que no hay razón para desdeñarlas: la cuestión de qué Europa queremos ha de estar en los debates, no solo para marcar objetivos, también para hacer pedagogía y contribuir a la definición de una Europa de las y los ciudadanos.

Tres asuntos son de especial relevancia: el cambio climático, la inmigración y el destino de los recursos. Europa debería liderar medidas drásticas para cambiar estilos de vida especialmente dañinos. Debatamos también si queremos una Europa abierta a la llegada de nuevas personas que pueden rejuvenecer nuestras envejecidas sociedades y promover vías seguras y reguladas de acceso, con todo lo que esto significa, o seguir multiplicando vallas y concertinas y cerrar los ojos al drama del Mediterráneo. Es momento asimismo de debatir dónde van a invertirse los enormes recursos europeos que marcarán el concepto y devenir de la región. ¿Realmente queremos priorizar la investigación de nuevos desarrollos armamentísticos sobre la innovación en todo aquello que incrementa la calidad de vida de las personas? Nos gustaría saber qué dicen nuestros candidatos de todo esto.

Carmen Magallón es presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz