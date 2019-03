Un agente de Policía de Nueva Jersey, en Estados Unidos, no dudó en actuar cuando recibió la llamada de Ryan, un niño de 12 años con autismo, que alertaba de la desaparición de Freddy, su osito de peluche. El hombre se presentó en el domicilio del pequeño para ayudarle a encontrar su juguete.

Aunque en un primer momento la llamada pilló por sorpresa a Khari Manzini, según informa ‘ABC NEWS’ y recoge ‘20 Minutos’, el agente decidió no colgar y prometió a Ryan que haría todo lo posible por encontrar a su osito.

Así, se presentó en su domicilio, ante la sorpresa del padre del niño, Robert Paul, que no daba crédito a que su hijo hubiese llamado al 911. No obstante, y tras una exhaustiva búsqueda, dieron con el peluche perdido. “Encontramos el oso de peluche, el oso de peluche está bien, sin lesiones”, dijo Manzini a la citada cadena.

La historia emocionó a los usuarios de las redes sociales, que aplaudieron de manera unánime el acto del policía. El padre publicó un mensaje lleno de agradecimiento hacia Manzini y no exento tampoco de su punto humorístico: “Estoy un poco ofendido porque mi hijo no me llamó a mi (un bombero) para ayudar con el rescate”, bromeaba Paul.