May avisa de que puede no haber 'brexit' si los diputados rechazan el acuerdo

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) puede no llegar a materializarse si los diputados no votan este martes a favor del acuerdo del 'brexit', afirmó este martes la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

Al intervenir en el debate sobre el pacto que se votará en la Cámara de los Comunes, May esgrimió que el "divorcio" británico de la UE, fijado para el próximo 29 de marzo, "podría estar perdido".

"El peligro para aquellos de nosotros que queremos tener fe en el pueblo británico y cumplir con su voto del 'brexit', es que si esta votación no sale adelante, si este acuerdo no es aprobado, entonces el 'brexit' podría perderse", subrayó May.