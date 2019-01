Una ola de frío extremo congela el medio oeste de Estados Unidos

J. B. Pritzker, el gobernador de Illinois, donde se asienta Chicago, declaró el martes zona de desastre en anticipación de la "seria amenaza a la salud" que suponían estas "temperaturas potencialmente históricas".

Muchos vecinos de la zona han colgado vídeos en las redes sociales en las que se aprecia como el frío es tan intenso que congela inmediatamente el agua hirviendo:

En algunas zonas del estado se han registrado temperaturas inferiores a zonas de Alaska, y en el aeropuerto internacional de O'Hare se vivieron sensaciones térmicas de 46 grados bajo cero.

En este aeropuerto se debieron cancelar 1.325 vuelos, mientras que en el vecino de Midway la cifra fue de 326, según datos del Departamento de Aviación de Chicago, ciudad que se prevé que sea el epicentro de esta ola de frío, que puede provocar congelación casi instantánea.

El servicio postal y la circulación por varios tramos de líneas de ferrocarril también tuvieron que ser suspendidos en la región debido al intenso frío.

En el mismo estado de Illinois, la policía de la ciudad de Westchester pidió en tono jocoso a los delincuentes de la ciudad que permanecieran en casa porque hacía "demasiado frío para cometer crímenes".

Un hombre de 70 años apareció este miércoles congelado en Detroit, informó la policía local, que no quiso confirmar si el frío que se sintió en la ciudad de Michigan, con sensación térmica que rondó los 30 grados bajo cero, fue la causa de la muerte.

Su muerte se suma a la de un hombre que falleció el fin de semana en Minesota al no poder entrar en su vivienda por haber perdido las llaves, a la de otros tres en accidentes de tráfico provocados por las condiciones climáticas y a la de un individuo de Milwaukee que cayó fulminado cuando paleaba nieve.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!